Le rôle fondamental du transport aérien au menu du World Connect 2023

"C’est avec un grand plaisir que nous revenons dans l’élégant Hôtel Fairmont de Monaco qui a vu une bonne partie de son établissement renouvelé. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants", a déclaré Jean-Louis Baroux dans un communiqué.



Et d’ajouter : « "À l’heure où le transport aérien renoue avec la croissance après avoir été sérieusement ébranlé par le drame du COVID, à l’heure où de nombreux lobbies environnementaux continuent à s’acharner, à le montrer du doigt comme le vilain petit canard des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il sera passionnant d’entendre nos intervenants donner leur vision, et leurs explications à propos de l’utilité du transport aérien pour l’humanité, non seulement parce qu’il rapproche les hommes, et qu’il est un facteur de la paix, mais parce qu’il est également essentiel à l’économie mondiale."



TourMaG.com sera présent et rendra compte des débats.