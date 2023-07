Monaco : la Société des Bains de Mer sur tous les fronts

Fort du succès de l'édition 2022, la Maison Veuve Clicquot et l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo proposent de nouveau, cet été, ensemble, L'hôtel Hermitage Monte-Carlo est un palace de style Belle Époque construit dans les dernières années du XIXe siècle, en plein cœur de Monaco.Membre du réseau "The Leading Hotels of the World", c'est l’un des plus beaux hôtels de la Côte d’Azur. Il appartient au groupe Société des Bains de Mer de Monaco (SBM).Sur sa terrasse extérieure qui fait désormais figure de véritable écrin estival, les clients peuvent s'installeret découvrir l’Icons Pop-up, le point de vente éphémère des coffrets iconiques de la Maison : la Ice Jacket et le Clicquot Fridge*** et bien sûr les coffrets Arrow****, personnalisés pour l’occasion : Hôtel Hermitage, Monte-Carlo et Monaco.