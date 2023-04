Côte d'Azur : des jardins contemporains qui renouvellent l'offre touristique

A coup sûr, ce Festival contribue à repositionner les Alpes Maritimes sur le côté pionnier que ce département a eu à l'époque où de riches hivernants étrangers introduisaient dans leurs jardins des espèces inconnues jusque-là sur la Riviera française.



Le public l'a bien compris, qui vient d'autant plus nombreux que cette manifestation de qualité est gratuite et qu'aux 17 jardins du concours, répartis sur six sites, s'ajoutent les créations des services locaux des parcs et jardins : au moins 400 000 visiteurs sont de nouveau attendus, comme lors de la précédente édition.



Si cette année, le Festival et le concours de créations paysagères avaient pour thème "Surprenantes perspectives", la tendance de fond n'en était pas moins à des jardins écologiques et durables.



En témoigne le prix donné par le jury officiel du Festival à la "Voie héracléenne", installée par Nicholas Tomlan dans les jardins de la délicieuse villa Fragonard à Grasse.



L'axe principal de ce jardin est formé par un chemin de pierre orienté vers deux points de solstice. D'un côté du chemin, on regarde vers le lever de soleil pendant le solstice d'été et, de l'autre côté, vers le soleil qui se couche pendant le solstice d'hiver.



Ce jardin est planté dans un sol graveleux. Les matériaux qui le composent sont 100% locaux, qu'il s'agisse des pierres, des graviers, des arbres locaux ou des plantes vivaces méditerranéennes peu gourmandes en eau qui réussissent à s'immiscer dans ce sol pauvre.



Le paysagiste américain qui a été, trois ans durant, directeur botanique du château de Chenonceau dans le Val de Loire et qui s'était déjà distingué en remportant le Prix de la Création du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire en 2020, signe, avec ce jardin de Grasse, une création d'une actualité... brûlante.



Pour la seconde année consécutive, les Alpes Maritimes souffrent en effet d'un fort déficit de pluie par rapport à la normale et se préparent à un été probablement très difficile... Tout ce qui permet d'économiser le précieux liquide est donc plus que jamais opportun.