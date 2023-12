Cannes : l’ILTM 2023 a ouvert dans l’allégresse

carpe diem

Les gens n’oublient jamais ce que vous leur avez fait ressentir

Dans la foulée, Aaron Lau, fondateur et CEO de Gusto Collective, a insisté sur les changements qu’impulsaient, dans notre monde globalisé et de plus en plus connecté,Non seulement ces jeunes ont plus envie de voyager mais. Ils se font aussi volontiers adeptes de la célèbre maxime «».De plus en plus. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de vacances ou d'un simple changement de lieu, c’estÀ écouter Aaron Lau,par cette autre approche du voyage,, qu’a ensuite longuement évoqué James Walkman.Le fondateur et CEO de WXO (World Experience Organisation) a insisté sur l’importance de cette approche expérientielle du voyage : «», a-t-il dit.Et de conclure que cette approche allait impacter nos modes de vie et bousculer l’industrie du voyage.