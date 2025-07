Le Domaine de Locguénolé obtient sa 5e étoile

L’obtention de la cinquième étoile par le Domaine de Locguénolé consacre une transformation notable de ses prestations. L'établissement, situé sur les rives du Blavet , regroupe– le Château, le Manoir et le Club – pour un total de. À ces hébergements s’ajoutent trois options insolites : un bateau, un ancien poulailler et un gîte haut de gamme.Chaque bâtiment présente une identité propre : le Château du XIXe siècle abrite 13 chambres raffinées, le Manoir du XVIIe siècle propose 25 chambres à l’élégance minérale, tandis que le Club, anciennes écuries réaménagées, comprend 11 chambres avec accès direct au spa Sothys. Ce dernier offre une gamme complète d’équipements incluant cabines de soins, hammam, sauna et piscine intérieure.À l’extérieur, le domaine dispose également d’une piscine, d’un court de tennis, d’un potager, d’une serre aromatique, d’une ménagerie et d’un ponton d’accès depuis la rade de Lorient. Deux restaurants viennent compléter l’offre : La Maison Alyette, table bistronomique conviviale avec vue sur le Blavet, et l’Inattendu, récemment étoilé au Guide Michelin, dirigé par le chef Yann Maget, Meilleur Ouvrier de France.Le Domaine se distingue aussi par son. L’ensemble de ces services conforte son classement dans les établissements d’excellence.