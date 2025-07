New-York mise sur une offre luxe en 2025

L’année 2025 s’accompagne de. Faena New York ouvrira en août avec 120 chambres, un spa Tierra Santa et divers lieux de vie. En septembre, le Waldorf Astoria New York rouvrira avec 375 chambres, un spa Guerlain de 2 800 m² et un restaurant signé Michael Anthony. Trois établissements ont déjà ouvert récemment : le Warren Street Hotel à Tribeca (69 chambres), The Manner à Lower Manhattan (97 chambres) et The Surrey, A Corinthia Hotel sur l’Upper East Side (70 chambres et 30 suites).Du New York demeure la ville américaine comptant le plus de restaurants étoilés au guide Michelin. Des établissements tels que Eleven Madison Park, Jungsik New York, Le Bernardin, Masa ou Per Se figurent parmi les références. Cette semaine, cinq restaurants ont également été récompensés par la James Beard Foundation. Plusieurs nouvelles tables sont également à noter : La Tête d’Or du chef Daniel Boulud, Locanda Verde à Hudson Yards, et Maison Passerelle, la nouvelle adresse du chef Gregory Gourdet.Lesse multiplient : Barbuto Brooklyn ouvre cet été au 1 Hotel Brooklyn Bridge, tandis qu’Aman New York propose des excursions privées en yacht. The Frick Collection accueille une exposition Vermeer jusqu’à fin août. Le Summit Events, situé au 72e étage du One Vanderbilt, offre un espace privatisable avec vue sur la skyline. Côté shopping, le Printemps a ouvert son premier magasin américain à Wall Street, et les investissements continuent sur Fifth Avenue et Madison Avenue avec les grandes marques de luxe.