La Compagnie s’associe à Minois Paris pour chouchouter les plus jeunes voyageurs

Un kit pensé pour le confort et le bien-être des tout-petits à bord


Pour rendre le voyage des tout-petits encore plus confortable, La Compagnie s’associe à Minois Paris et propose, depuis le 1er août, un kit de soins exclusif à bord de ses vols Paris–New York et Nice–New York.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

Pour rendre le voyage des tout-petits encore plus confortable, La Compagnie s’associe à Minois Paris - Depositphotos @t.tomsickova
À l’occasion de la saison estivale, La Compagnie, transporteur 100 % classe affaires reliant Paris et Nice à New York, annonce un partenariat avec la marque française Minois Paris..

Ensemble, ils lancent un kit de voyage exclusif destiné aux bébés à bord des vols transatlantiques.

Disponible depuis le 1er août sur les liaisons Paris–New York et Nice–New York, cette trousse est pensée pour le confort des tout-petits.

La Compagnie : ce qu'inclut le kit

Le kit Minois Paris offert aux bébés voyageant avec La Compagnie contient l’essentiel pour un trajet tout en douceur.

Il comprend une trousse en coton biologique, un gel délicat pour le corps et les cheveux, une crème douce hydratante et apaisante, ainsi qu’un stick à lèvres nourrissant.

Tous les produits, dès la naissance, sont issus de la gamme de soins naturels Minois Paris, conçue pour les peaux sensibles des bébés et jeunes enfants.


