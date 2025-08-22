La Compagnie s’associe à Minois Paris pour chouchouter les plus jeunes voyageurs

Un kit pensé pour le confort et le bien-être des tout-petits à bord

Pour rendre le voyage des tout-petits encore plus confortable, La Compagnie s’associe à Minois Paris et propose, depuis le 1er août, un kit de soins exclusif à bord de ses vols Paris–New York et Nice–New York.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 22 Août 2025

Lu 246 fois