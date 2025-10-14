Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV

Il ne faut pas se mentir : l'année 2025 ne sera pas celle du tourisme aux États-Unis.
Orientée à la baisse depuis l'investiture de Donald Trump, la destination espère retrouver des couleurs d'ici la fin de l'année, et surtout en 2026, grâce à de nombreux grands événements, dont la Coupe du monde de football.
Pour surfer sur ce retour en grâce et d'une frémissement de reprise, Voyage en Français propose un nouveau produit destiné exclusivement aux agences de voyages, conciergeries, tour-opérateurs ou organisateurs de séjours à la carte.
La nouvelle offre haut de gamme est intitulée "Voyage en Français Premium".
"C’est bien plus qu’une simple offre haut de gamme : c’est le fruit de 16 ans de terrain, 70 voyages aux USA et d’une passion intacte," commente Alexandre Vendé, fondateur de Voyage en Français.
Que propose Voyage en Français Premium ?
Les agences de voyages découvriront une production exclusive sur six grandes villes clés que sont New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas et Chicago.
Dans ces destinations, le réceptif proposera six expériences exclusives, dont une carte blanche. Elles seront toutes accompagnées d’un guide local francophone expert et d’un SUV avec chauffeur privé inclus dans chaque prestation.
Chaque moment se veut une expérience élégante, personnalisée et incarnée.
A lire : Voyage en Français poursuit sa conquête des USA
Voici quelques exemples d'expériences premium : "SoHo confidentiel – Art, chic et douceur new-yorkaise", "Coconut Grove & Coral Gables – Nature & élégance" (Miami), "Secrets de la Silicon Valley – entre campus & innovation", "Chicago Mafia Tour – Sur les traces d’Al Capone"...
Ce sont des balades thématiques immersives, entre histoire, art de vivre, patrimoine et lieux confidentiels.
Elles proposeront un accès privilégié à certains lieux, comme des rooftops sélectionnés, tout en offrant la possibilité de faire des rencontres authentiques et de se détendre lors d'une pause gourmande.
La réservation est centralisée via l’équipe de Voyage en Français, avec un interlocuteur unique, basé en France.
"On voulait créer des expériences qui laissent une trace, qui marient émotion, élégance et exigence.
Chaque visite a été pensée avec soin, portée par nos guides expatriés et conçue comme une parenthèse mémorable pour les voyageurs exigeants accompagnés par les professionnels du tourisme," explique le fondateur de l'agence.
Pour rappel, 40 % de l'activité de Voyage en Français se fait en BtoB.
