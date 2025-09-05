TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyages aux Etats-Unis : l’effet Trump s’estompe, pas la hausse des prix ! [ABO]

Au-delà de l'effet Trump, la hausse du coût de la vie inquiète les professionnels


Malgré une baisse de 6,6% des voyageurs français à fin juillet, Rémi Vénitien, président de l’office du tourisme des États-Unis en France, mise sur un regain de la destination d’ici fin 2026. Plus que Trump, l'inflation outre-Atlantique inquiète les professionnels du tourisme.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

Tourisme : plus que Trump, l’inflation, pire ennemi des États-Unis ? - Photo A. NESTORA
L'effet Trump a-t-il eu un impact sur les désirs de voyages des Français en 2025 ?

"Il y a plus de peur que de mal", répond Rémi Vénitien (TUI France), Président de l'office de tourisme des USA en France.

Au 31 juillet 2025, 907 920 Français avaient voyagé aux États-Unis, selon les chiffres officiels, soit une baisse de 6,6% par rapport à 2024.

Un recul que souhaite atténuer Rémi Vénitien : "2024 a été un très bon cru. La progression était de 8% par rapport à 2023 avec 1,71 million de voyageurs français. 2025 annule en quelque sorte une ligne de crête. D'ici la fin d'année, la baisse de la fréquentation française pourrait être limitée."

Pour rappel, en 2023, les États-Unis avaient accueilli 1,582 million de Français. Le record de fréquentation avait été atteint en 2019, avec 1,815 million de voyageurs hexagonaux.

La France se positionne à la 10e place des pays émetteurs et au 3e rang européen, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.


États-Unis : les demandes recommencent à arriver chez les groupistes

Du côté des voyagistes, selon le baromètre du SETO, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, le nombre de clients en voyage à forfait sur les USA s'élevait à 19 440, soit un recul de 21%.

Au 30 avril dernier, les perspectives pour l'été (départs du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025) prévoyaient une baisse de -14% du nombre de clients en voyages à forfait.

Des chiffres qui n'inquiètent pas outre mesure Rémi Vénitien, qui espère retrouver les niveaux pré-Covid fin 2026. "S'il est un peu tôt pour avoir une vision globale sur 2026, nous constatons que nous avons déjà engrangé des réservations pour octobre. Le marché groupes est en train de repartir."

Le président du Visit USA Committee reconnaît toutefois un effet psychologique lié aux déclarations de Donald Trump : "Au sein des CSE, il y a sans doute eu une volonté de la part des syndicats d'éviter les États-Unis après les déclarations de Trump.

Mais aujourd'hui, les demandes recommencent à arriver chez les groupistes. Les discours choc, voire outranciers, du président américain n'ont plus le même effet qu'au début de sa mandature."

Les voyagistes espèrent donc remonter la pente et ils y croient puisqu'ils ont rallongé la saisonnalité des voyages dans leurs catalogues 2026, en proposant des voyages dès la mi-mars et jusqu'à la mi-octobre (contre mi-avril à mi-septembre habituellement).

Cette stratégie traduit une volonté claire : maintenir la dynamique malgré les turbulences politiques.

L'inflation inquiète davantage que l'effet Trump

L'ESTA va passer dès le 30 septembre de 21 USD à 40 USD - Depositphotos.com Auteur oscity
Au-delà de l’effet Trump, c’est le renchérissement du coût de la vie aux États-Unis qui inquiète les professionnels.

Hébergements, restaurants, essence et pourboires ont grimpé en flèche.

"À New York, par exemple, il est très difficile d'avoir un repas pour moins de 45 USD par personne. Les pourboires sont passés de 15 à 20%, et sont désormais proposés directement sur la note, ce qui crée des crispations.

Idem chez les guides accompagnateurs, qui demandent entre 8 et 10 USD par jour et par personne, contre 5 USD il y a quelques années. L'essence a également augmenté. Les seuls retours négatifs que nous avons concernent les prix", détaille Rémi Vénitien.

Un constat relevé également par Jean Eustache, Président d'Amérigo : "Ce qui est dur avec l'inflation, c'est que vous avez exactement le même voyage qu'avant, mais vous le payez tout simplement plus cher. La question des pourboires notamment, que les Français rechignent à laisser, refait surface alors qu’avant la crise du Covid, elle semblait avoir disparu des débats."

A cela s'ajoutent la future augmentation de l'ESTA qui va passer dès le 30 septembre de 21 USD à 40 USD et la hausse des frais de passage par voie terrestre entre le Canada et les États-Unis, qui vont aussi grimper de 6 USD à 30 USD (formulaire I94)

Bientôt une hausse du pass pour les parcs nationaux

Le pass America the Beautiful, qui permet un accès illimité à tous les parcs nationaux américains, va également suivre la même courbe ascendante.

"Il est amorti dès le 2e parc visité et coûte 80 dollars par véhicule et il n'a pas augmenté depuis au moins 10 ans. Pour l'instant nous ne savons pas quand il sera augmenté et combien il coûtera."

Néanmoins, il reste des motifs de satisfaction : "Les voyageurs restent enchantés de visiter les États-Unis. Les retours sont positifs en termes d'expériences. Les Français ont pu constater que les Américains restent bienveillants et accueillants."

Même les craintes liées aux difficultés redoutées lors du passage à la Police aux frontières sont restées anecdotiques. "Il y a eu des mauvais buzz sur les réseaux sociaux, mais finalement cela a été une goutte d'eau.

Nous n'avons eu aucun retour négatif" constate Rémi Vénitien, qui conseille à tous les agents de voyages de recommander à leurs clients de télécharger l'application officielle Mobile Passport Control (MPC) de la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Elle permet aux voyageurs de soumettre leurs informations de passeport et de déclaration de douane via smartphone et accélère ainsi le passage aux contrôles dans certains aéroports et ports de croisière américains. Une file est dédiée aux voyageurs disposant de ce QR code.

