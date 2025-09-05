Voyages aux Etats-Unis : l’effet Trump s’estompe, pas la hausse des prix ! [ABO]

"S'il est un peu tôt pour avoir une vision globale sur 2026, nous constatons que nous avons déjà engrangé des réservations pour octobre. Le marché groupes est en train de repartir."

"Au sein des CSE, il y a sans doute eu une volonté de la part des syndicats d'éviter les États-Unis après les déclarations de Trump.



Mais aujourd'hui, les demandes recommencent à arriver chez les groupistes. Les discours choc, voire outranciers, du président américain n'ont plus le même effet qu'au début de sa mandature.

Du côté des voyagistes, selon le baromètre du SETO, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, le nombre de clients en voyage à forfait sur les USA s'élevait à 19 440, soit un recul de 21%.Au 30 avril dernier, les perspectives pour l'été (départs du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025) prévoyaient une baisse de -14% du nombre de clients en voyages à forfait.Des chiffres qui n'inquiètent pas outre mesure Rémi Vénitien, qui espère retrouver les niveaux pré-Covid fin 2026.Le président du Visit USA Committee reconnaît toutefois un effet psychologique lié aux déclarations de Donald Trump :Les voyagistes espèrent donc remonter la pente et ils y croient puisqu'ils ont rallongé la saisonnalité des voyages dans leurs catalogues 2026, en proposant des voyages dès la mi-mars et jusqu'à la mi-octobre (contre mi-avril à mi-septembre habituellement).Cette stratégie traduit une volonté claire :