Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Grégory Lanter a décidé de ne pas participer au nouveau projet du Club Med


Moins d'un mois après le départ de Sylvie Brisson, c'est un nouveau lieutenant de l'ère Henri Giscard d'Estaing qui quitte le Club Med. Alors que la marque au trident fait évoluer son organisation, nous avons appris le départ de Grégory Lanter. Le directeur général délégué du groupe a préféré ne pas participer à cette nouvelle étape. La purge se poursuit au Club Med. EXCLUSIF.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Grégory Lanter a décidé de ne pas participer au nouveau projet du Club Med - Depositphotos @OceanProd
Grégory Lanter a décidé de ne pas participer au nouveau projet du Club Med - Depositphotos @OceanProd
Un changement d'époque n'est jamais évident dans un groupe aussi important que le Club Med.

Les uns sont réticents au changement, tandis que d'autres veulent tout simplement tourner la page afin de marquer de leur empreinte cette nouvelle ère.

Au sein du Club Med, le départ d'Henri Giscard d'Estaing est un séisme aux répliques constantes, parfois relativement fortes.

Souvenez-vous, mi-septembre, Stéphane Maquaire a limogé Sylvie Brisson, l'historique DRH de la marque au trident.

Alors qu'elle s'était engagée à poursuivre l'aventure dans un rôle de garante du travail accompli par le passé, il en a finalement été décidé autrement par le nouveau PDG du Club Med.

Une nouvelle évolution de l'organisation entraîne le départ d'un autre mousquetaire de l'ancienne présidence.

Nous avons appris que Grégory Lanter, directeur général délégué du groupe depuis un peu moins d’un an, a décidé de claquer la porte. Il est le quatrième départ après Michel Wolfovski, Thierry Orsoni et Sylvie Brisson.

D’autres seraient déjà attendus en interne.

Club Med : un temps pressenti pour remplacer HGE, Grégory Lanter s'en va

Le Club Med nous a confirmé son départ, dans des termes plus polis.

"Il a exprimé le souhait de ne pas participer à cette nouvelle étape pour se consacrer à d’autres projets en dehors de l’entreprise. Il quittera le Club Med le 14 novembre 2025," explique le communiqué.

Arrivé en 2004 dans les locaux de la marque au trident comme développeur pour l’Afrique et le Moyen-Orient, il a, cinq ans plus tard, pris la direction générale Monde, en charge du développement, de la construction, de l’architecture et de Club Med Property.

En somme, il était le bras armé de la politique de montée en gamme voulue par Henri Giscard d'Estaing (HGE).

Il a ainsi piloté, depuis maintenant vingt ans, la construction des trente nouveaux villages qui ont vu le jour entre 2014 et 2024. Il s'est également occupé des cessions d’actifs et des rénovations des différentes adresses à travers le monde.

Il a également pris la responsabilité du projet Mountain Leadership, pour faire du Club Med l'un des leaders du tourisme à la montagne.

Proche de l'ancien PDG, il était même vu en interne comme son successeur naturel.

Sans doute émoussé par l'arrivée de Stéphane Maquaire et par la chasse aux lieutenants d’HGE, Grégory Lanter a préféré donner un nouvel élan à sa carrière.

Depuis octobre 2024, il occupait le poste de directeur général délégué, en charge du développement et de la Business Unit ESAP (Asie de l'Est, du Sud et du Pacifique), dirigée depuis Singapour par Rachael Harding.

En interne, certains s’amusent désormais à deviner quelle sera la prochaine personne sur le départ. De nombreuses rumeurs laissent entendre que cette purge, volontaire ou non, devrait se poursuivre.

Club Med veut doubler de volume et se réorganise

Dans le cadre de cette réorganisation, Marine Jannot, actuellement vice-présidente du développement Europe-Afrique-Moyen-Orient prend également en charge la direction des équipes Construction, Architecture et Property pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le communiqué souligne l’excellent travail qu’elle a réalisé sur plusieurs projets majeurs de la montée en gamme, comme La Caravelle, Grégolimano ou encore Marbella.

Ce n'est pas tout, puisque Carolyne Doyon (directrice générale Amérique du Nord), Rachael Harding (directrice générale Asie du Sud, de l’Est et du Pacifique) et Janyck Daudet (directeur général Amérique du Sud) seront désormais directement rattachés à Stéphane Maquaire.

"La nouvelle organisation mise en place va soutenir la nouvelle étape de notre développement, avec l’ambition d’accélérer sur tous les continents et de répondre à l’immense potentiel de clientèle qui s’offre à nous, tout en poursuivant la stratégie de montée en gamme.

Grégory Lanter a contribué à façonner le Club Med tel que nous le connaissons aujourd’hui. Grâce à son action, nous disposons désormais de fondations solides pour déployer notre stratégie d’expansion internationale.

Je me joins aux équipes pour lui souhaiter le meilleur pour la suite de son parcours", a déclaré Stéphane Maquaire, dans un note interne que nous avons pu consulter, à la suite du départ de l'ancien directeur général délégué.

Une déclaration qui intervient une semaine après l’annonce de la volonté du groupe d’accélérer son développement, par peur de paraître trop petit, notamment en Méditerranée.

L’ambition affichée est désormais de doubler les capacités, avec "des villages de proximité".

Un changement de stratégie qui ne remettrait pas en cause la montée en gamme du groupe, ni son développement en Amérique du Sud, où le Club Med peut encore considérablement augmenter le nombre de clients.

Concernant sa présence en Chine, Stéphane Maquaire s'est montré moins loquace, reconnaissant que les villages plus classiques peinent à redémarrer.

Reste à savoir maintenant, si les équipes vont adhérer à ce projet et au management de la nouvelle direction.


Tags : club med, henri giscard d'estaing, stephane maquaire
