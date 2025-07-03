TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Emploi GO : Club Med lance un tour de France

en septembre et octobre


Le Club Med organisera en septembre et octobre un Talent Tour dans plusieurs villes de France pour recruter dans plusieurs métiers.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

DITEX
Club Med organise son Talent Tour et fera étape dans plusieurs régions de France en septembre et octobre, en partenariat avec France Travail et les acteurs locaux de l’emploi.

La marque au Trident souhaite recruter dans différents métiers regroupés autour de 6 familles : l’Hôtellerie & Restauration, l’Enfance, le Bien-être, les Sports, les Arts & Spectacle et enfin les fonctions Supports & Vente.

La majorité des recruteurs sont d’anciens saisonniers. Ils partagent leur expérience, leurs anecdotes et conseils, ainsi que leur quotidien en Resort.


Infos pratiques du Talent Tour

- Béziers, le 9 septembre à 9h ou à 14h – B&Co, 22 route de Sérignan, 34500 Béziers
- À Montpellier, le 10 septembre à 9h ou à 14h – Locaux du Centre Info Jeunes Occitanie, 6 rue d’Obilion / Comédie, 34000 Montpellier
- À Strasbourg, le 24 septembre [informations à venir]
- À Reims, le 25 septembre [informations à venir]
-À Bourges, le 14 octobre [informations à venir]
- À Orléans, le 15 octobre [informations à venir]
- À Blois, le 16 octobre [informations à venir]
- À Nice, le 21 octobre [informations à venir]
- À Toulon, le 22 octobre [informations à venir]
- À Marseille, le 23 octobre [informations à venir]

Inscription obligatoire au lien suivant : https://forms.gle/A68ug69eg5XCEJbt7

Les candidatures seront analysées en amont par les recruteurs. Les candidats présélectionnés seront directement contactés pour un rendez-vous personnalisé.

Pour découvrir l’ensemble des offres et métiers disponibles : www.clubmedjobs.com/fr

IFTM
