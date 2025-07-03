Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Club Med organise son Talent Tour et fera étape dans plusieurs régions de France en septembre et octobre, en partenariat avec France Travail et les acteurs locaux de l’emploi.
La marque au Trident souhaite recruter dans différents métiers regroupés autour de 6 familles : l’Hôtellerie & Restauration, l’Enfance, le Bien-être, les Sports, les Arts & Spectacle et enfin les fonctions Supports & Vente.
La majorité des recruteurs sont d’anciens saisonniers. Ils partagent leur expérience, leurs anecdotes et conseils, ainsi que leur quotidien en Resort.
Le Talent Tour s’adresse à tous les profils : jeunes diplômés, personnes en reconversion ou experts dans leur domaine.
Infos pratiques du Talent Tour
- Béziers, le 9 septembre à 9h ou à 14h – B&Co, 22 route de Sérignan, 34500 Béziers
- À Montpellier, le 10 septembre à 9h ou à 14h – Locaux du Centre Info Jeunes Occitanie, 6 rue d’Obilion / Comédie, 34000 Montpellier
- À Strasbourg, le 24 septembre [informations à venir]
- À Reims, le 25 septembre [informations à venir]
-À Bourges, le 14 octobre [informations à venir]
- À Orléans, le 15 octobre [informations à venir]
- À Blois, le 16 octobre [informations à venir]
- À Nice, le 21 octobre [informations à venir]
- À Toulon, le 22 octobre [informations à venir]
- À Marseille, le 23 octobre [informations à venir]
Inscription obligatoire au lien suivant : https://forms.gle/A68ug69eg5XCEJbt7
Les candidatures seront analysées en amont par les recruteurs. Les candidats présélectionnés seront directement contactés pour un rendez-vous personnalisé.
Pour découvrir l’ensemble des offres et métiers disponibles : www.clubmedjobs.com/fr
