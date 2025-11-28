TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

Caraïbes, Méditerranée et Baltique... de nouvelles routes en vue


CFC Croisières ouvre les ventes pour ses itinéraires 2027 avec une offre élargie : un hiver aux Caraïbes, un printemps en Méditerranée avec une croisière inédite vers les Canaries, et un été en Europe du Nord intégrant trois nouvelles escales en mer Baltique.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

CFC Croisières assurera deux traversées transatlantiques en novembre 2026 et mars 2027 - DepositPhotos.com, yobro10
CFC Croisières assurera deux traversées transatlantiques en novembre 2026 et mars 2027 - DepositPhotos.com, yobro10
TAP Air Portugal
La compagnie CFC Croisières a ouvert à la réservation l’ensemble de sa programmation 2027.

Le navire Renaissance entamera sa saison par un déploiement hivernal aux Caraïbes, de novembre 2026 à mars 2027, avec onze croisières opérées depuis Pointe-à-Pitre.

Deux transatlantiques viendront compléter cette période : une traversée de 16 nuits entre Dunkerque et Pointe-à-Pitre en novembre 2026, puis un retour de 22 nuits depuis la Guadeloupe vers Dunkerque en mars 2027.

Au printemps, Renaissance rejoindra Marseille après la croisière de repositionnement « Rivages de l’Atlantique ».

La saison méditerranéenne proposera des itinéraires passant par la Sardaigne, la Corse, la Grèce ou l’Adriatique, tout en intégrant une nouveauté majeure : une croisière aux Canaries du 10 au 23 juin 2027. Cet itinéraire inclut des escales à Lanzarote, La Palma, Gran Canaria et Casablanca avant un retour à Marseille.

Ce nouveau produit élargit les possibilités de navigation depuis le port phocéen.

Un été tourné vers l’Europe du Nord et trois nouvelles escales dans la Baltique

Autres articles
D’août à octobre 2027, le Renaissance sera basé à Dunkerque pour une série de croisières en Europe du Nord.

La programmation mettra à l’honneur des destinations emblématiques telles que la Norvège, l’Islande ou les îles britanniques, dans la continuité des déploiements estivaux habituels de la compagnie.

La principale nouveauté réside dans l’introduction de trois escales inédites en mer Baltique : Tallinn en Estonie, Helsinki en Finlande et Stockholm en Suède.

Ces ports figureront dans la croisière « Baltique et capitales nordiques », programmée du 29 août au 12 septembre 2027. Cette nouveauté marque un enrichissement notable du programme, en offrant un accès à des capitales culturelles et historiques très demandées.

À lire aussi : CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

Lu 194 fois

Tags : cfc croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 28 Novembre 2025 - 07:29 Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Mercredi 26 Novembre 2025 - 22:21 Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

Brand news CruiseMaG

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”
Après le succès rencontré l’an dernier, Costa Croisières relance cet hiver son offre Train +...
Dernière heure

Le Cediv Travel s’engage aux côtés d’ATR : trois jours pour repenser le tourisme de demain

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Jet tours renforce son équipe commerciale

Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias