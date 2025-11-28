CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

Caraïbes, Méditerranée et Baltique... de nouvelles routes en vue

CFC Croisières ouvre les ventes pour ses itinéraires 2027 avec une offre élargie : un hiver aux Caraïbes, un printemps en Méditerranée avec une croisière inédite vers les Canaries, et un été en Europe du Nord intégrant trois nouvelles escales en mer Baltique.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 28 Novembre 2025

