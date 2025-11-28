CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

CFC Croisières assurera deux traversées transatlantiques en novembre 2026 et mars 2027 - DepositPhotos.com, yobro10
La compagnie CFC Croisières a ouvert à la réservation l’ensemble de sa programmation 2027.
Le navire Renaissance entamera sa saison par un déploiement hivernal aux Caraïbes, de novembre 2026 à mars 2027, avec onze croisières opérées depuis Pointe-à-Pitre.
Deux transatlantiques viendront compléter cette période : une traversée de 16 nuits entre Dunkerque et Pointe-à-Pitre en novembre 2026, puis un retour de 22 nuits depuis la Guadeloupe vers Dunkerque en mars 2027.
Au printemps, Renaissance rejoindra Marseille après la croisière de repositionnement « Rivages de l’Atlantique ».
La saison méditerranéenne proposera des itinéraires passant par la Sardaigne, la Corse, la Grèce ou l’Adriatique, tout en intégrant une nouveauté majeure : une croisière aux Canaries du 10 au 23 juin 2027. Cet itinéraire inclut des escales à Lanzarote, La Palma, Gran Canaria et Casablanca avant un retour à Marseille.
Ce nouveau produit élargit les possibilités de navigation depuis le port phocéen.
Un été tourné vers l’Europe du Nord et trois nouvelles escales dans la Baltique
D’août à octobre 2027, le Renaissance sera basé à Dunkerque pour une série de croisières en Europe du Nord.
La programmation mettra à l’honneur des destinations emblématiques telles que la Norvège, l’Islande ou les îles britanniques, dans la continuité des déploiements estivaux habituels de la compagnie.
La principale nouveauté réside dans l’introduction de trois escales inédites en mer Baltique : Tallinn en Estonie, Helsinki en Finlande et Stockholm en Suède.
Ces ports figureront dans la croisière « Baltique et capitales nordiques », programmée du 29 août au 12 septembre 2027. Cette nouveauté marque un enrichissement notable du programme, en offrant un accès à des capitales culturelles et historiques très demandées.
