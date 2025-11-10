“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

Pourquoi Costa Croisières a-t-elle choisi de renouveler cette offre combinée Train + Croisière cet hiver ?

Aurélie Soulat : L’an dernier, nous avions lancé cette formule au départ de Paris et Lyon vers Toulon/La Seyne pour embarquer sur le Costa Pacifica. Le succès a été immédiat, aussi bien auprès des agences que des clients. En regroupant le transport, les transferts et la croisière dans un seul package, nous levons tous les freins liés à l’organisation du voyage.

Cette année, nous renouvelons l’opération avec un atout supplémentaire : un tarif unique de 99 € seulement pour le trajet en train vers Marseille depuis 14 villes de France, transferts inclus jusqu’au port. Et surtout, c’est la possibilité d’embarquer sur nos deux navires les plus emblématiques, le Costa Smeralda et le Costa Toscana, symboles d’innovation et de confort à bord. C’est une formule simple, pratique et économique.



Cette offre est-elle compatible avec d’autres promotions, comme le Black Friday récemment lancé ?

A. S. : Oui, tout à fait ! Cette offre est cumulable avec notre offre Black Friday, ce qui la rend encore plus attractive. Concrètement, les croisières sont proposées à partir de 499 € par semaine, auxquels s’ajoutent 99 € pour le trajet en train, soit un package complet à 598 € par adulte, transferts inclus. Un autre exemple, pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) partageant la même cabine, le tarif est de 598 € par adulte et 269 € par enfant, incluant la croisière en pension complète, les transferts et le billet de train. C’est une excellente opportunité pour les clients et un levier de vente incroyable pour les agences. Le rapport qualité/prix est exceptionnel.



Quels avantages concrets les agents de voyages peuvent-ils en tirer ?

A. S. : Costa s’occupe de tout, du trajet jusqu’au port, de la croisière, évidemment, et du retour à la maison. C’est donc un outil de conversion redoutablement efficace car les éventuels aléas sont couverts.

L’offre est disponible depuis de nombreuses villes de France (ndlr : Paris, Lyon, Nice, Aix-en-Provence, Avignon, Béziers, Montpellier, Nîmes, Bordeaux, Nantes, Lille, Valence, Strasbourg et Rennes). Cela permet aux agences de faire profiter leurs clients de cette offre, où qu’ils se trouvent, et de proposer une solution complète, sans stress ni organisation supplémentaire. Cette partie transport, qui est parfois vécue comme un frein pour la vente d’une croisière par rapport à un club, est complètement intégrée à la croisière. Plus besoin de vendre une croisière aux Caraïbes pour avoir un package !



Vous insistez souvent sur l’écoute du terrain. Comment cela se traduit-il ici ?

A. S. : Cette opération est née directement des retours des agents de voyages. Beaucoup nous avaient exprimé le besoin de disposer de packages complets pour faciliter la vente et rassurer les clients.

Les retours sur notre première opération ont été excellents : plusieurs agences nous ont confié que cette offre avait permis de convertir des clients hésitants, voire de constituer des groupes autour de cette formule. Cela prouve qu’en étant à l’écoute du terrain, on peut créer des solutions concrètes et performantes.



Quelles retombées attendez-vous pour vos partenaires agences ?

A. S. : Notre objectif est de proposer une offre facile à vendre, avec des supports de communication clairs et un argumentaire fort : “Vous partez de chez vous, on s’occupe de tout.”

Cette promesse valorise le rôle de conseil de l’agent, renforce la fidélisation client et stimule les ventes hivernales. C’est aussi une offre différenciante, exclusive à Costa, qui permet de se démarquer sur le marché.



Un dernier message pour les agents qui hésiteraient encore à la proposer ?

A. S. : C’est le moment idéal pour tester ou retenter l’expérience ! L’opération est limitée dans le temps, jusqu’au 2 décembre. C’est une belle opportunité commerciale, avec un produit qui a déjà fait ses preuves. Et surtout, c’est une manière pour les agences de montrer à leurs clients qu’elles pensent à tout, même au trajet jusqu’au port. Chez Costa, la croisière commence dès la gare !