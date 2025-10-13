Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

1 - “JE PRÉFÈRE LES CLUBS TERRESTRES, C’EST PLUS SIMPLE”
Les navires sont de véritables hôtels club sur l’eau : piscines, restaurants à thème, spectacles, club enfants, salles de sport, spas, bars, discothèques… Le tout dans un cadre sécurisé, encadré, et avec un service de qualité hôtelière.
La croisière offre les mêmes services, avec en plus la possibilité de visiter plusieurs destinations sans se soucier des transferts ou des valises. C’est un club qui voyage !
2 – “JE VAIS DEVOIR PAYER PLEIN DE SUPPLÉMENTS”
Restauration, cabine, animations, club enfants… tout est inclus ! Il existe de nombreuses offres en tout inclus : par exemple, en ce moment chez Costa, les boissons sont offertes jusqu’au 6 novembre 2025. Et en 2026, embarquez facilement depuis Toulon - La Seyne-sur-Mer, avec transfert en train offert depuis Paris ou Lyon ! Le bon plan : le tarif Super All Inclusive avec la cabine et la pension complète, le forfait boissons My Drinks et le pack excursions My Explorations (3 expériences à terre). De quoi garantir à votre client une expérience complète et sans supplément, et vous assurer la meilleure commission possible.
3 – “J’AI PEUR DE MANGER TOUJOURS LA MÊME CHOSE”
Costa collabore avec des chefs étoilés comme Hélène Darroze pour offrir une cuisine qualitative, durable et inspirée des destinations. À bord, la diversité culinaire est au rendez-vous : buffets internationaux, spécialités italiennes, menus gastronomiques, plats végétariens… et des recettes qui évoluent chaque jour selon les escales. Un véritable tour du monde des saveurs, sans quitter le navire !
4 - “CE N’EST PAS POUR MOI, JE SUIS TROP JEUNE”
Les navires sont pensés pour tous les âges, avec toboggans, spas, clubs enfants et des spectacles dignes de Broadway. Les croisières se sont modernisées : itinéraires courts, ambiance festive, thématiques variées (gastronomie, musique, sport, danse…), et navires ultra-connectés. Une expérience à vivre à tout âge !
5 - “JE VAIS M’ENNUYER À BORD”
Du lever au coucher, Costa propose des activités variées : yoga, aquagym, quiz, spectacles, soirées à thème, karaoké, conférences, cours de danse… Les enfants ont leurs propres clubs et les ados aussi, le Squok Club, ouvert de 9h à 00h, tandis que les adultes peuvent profiter de moments de détente ou de fête selon leurs envies. Et en 2025, Costa va plus loin avec les Sea Destinations : des expériences immersives en mer comme la Mer d’étoiles, ou à Palma, la Jungle party de Malaguf.
Chaque jour est rythmé par des animations, des escales, des découvertes. Et pour ceux qui veulent se reposer, il y a aussi des espaces zen, le spa Solemio, des solariums… Chacun vit sa croisière à son rythme.
6 – “CE N’EST PAS ADAPTÉ AUX ENFANTS”
La croisière Costa, c’est le club idéal pour toute la famille. Cabines familiales, restaurants pour les enfants (à bord des Costa Smeralda & Costa Toscana), club enfant comme le Squok Club, spectacles pour tous, et même des excursions Fun For Family où parents et enfants partagent des moments ensemble, encadrés par l’équipe d’animation. Tout le monde profite ! Une solution parfaite pour les familles et les tribus multigénérationnelles.
7 – “LES ESCALES SONT TROP COURTES”
Les croisières permettent de découvrir plusieurs destinations sans stress, avec un confort optimal. Contrairement à un voyage classique, tout est organisé : transport, hébergement, restauration… et bien sûr les excursions ! Chez Costa, celles-ci sont pensées pour tous les profils :
See it all pour ne rien manquer,
Icons pour les incontournables,
Fun for Family pour les familles,
Extraordinary pour les expériences uniques.
Les itinéraires sont conçus pour optimiser le temps à terre : les escales durent souvent plus de 10 heures, ce qui permet de profiter pleinement de la journée. C’est comme partir en excursion depuis un club de vacances, mais avec un décor qui change chaque jour !
Et pour les voyageurs qui préfèrent la liberté, il est tout à fait possible de descendre seul, louer une voiture, ou simplement flâner à son rythme. La croisière offre souvent une première découverte, qui donne envie de revenir plus longuement.
8 – “JE NE PARLE PAS ANGLAIS”
Pas de souci ! Sur les croisières Costa, tout est pensé pour le marché français.
Le personnel à bord comprend des francophones, les animations sont traduites, les menus sont disponibles en français, et chaque passager reçoit un journal de bord en français avec toutes les informations utiles pour sa journée.
Les excursions peuvent être réservées avec des guides francophones, et même dans des destinations lointaines comme les Caraïbes, l’équipage parle français.
Et pour encore plus de confort, l’application CostaApp permet de consulter tout le programme du navire traduit en français : horaires des spectacles, animations, restaurants, escales… tout est accessible en quelques clics, dans sa langue.
9 – “C’EST TROP CHER”
Le prix d’une croisière inclut bien plus qu’un simple transport :
la cabine,
les repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner),
les spectacles,
le club enfant,
l’accès aux piscines et infrastructures du navire.
À prestations égales — voire souvent supérieures — une croisière est souvent plus avantageuse qu’un séjour terrestre. Il existe des croisières pour tous les budgets, avec des offres early booking, des promotions familles ou groupes, et des départs de dernière minute.
Et pour les familles, c’est encore plus intéressant : les enfants de moins de 18 ans voyagent gratuitement lorsqu’ils partagent la cabine avec un ou deux adultes (hors taxes portuaires et frais de service).
En expliquant clairement tout ce qui est inclus, le client réalise rapidement la valeur réelle du produit.
10 – “JE NE SUIS PAS À L’AISE AVEC LA CROISIÈRE”
Des supports de communication, ludiques et efficaces sont disponibles sur notre site B2B Costa Extra. En ce moment, vous pouvez retrouver la saison 2 du Cruisetelling : vidéos courtes, témoignages, quiz. Une formation rapide et interactive pour maîtriser le produit croisière.
Une croisière, mille raisons de dire oui !
La croisière, c’est l’évolution naturelle du club de vacances : plus mobile, plus riche, plus flexible. Elle vous séduit par sa diversité et vous offre une belle opportunité de diversification en tant qu’agents de voyages. En la présentant comme un hôtel club sur l’eau, vous simplifiez le discours, rassurez les clients et ouvrez la porte à une nouvelle manière de voyager. À vous de jouer ! 😉
Retrouvez les itinéraires Costa, tous les détails des offres en cours, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.b2b.costaextra.fr
