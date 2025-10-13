Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

*A noter que les enfants sont gratuits et ne paient que les taxes et forfait de séjour à bord

** La deuxième cabine est une cabine intérieure et sera placée le plus proche de l’autre cabine.

« Soumis à disponibilité au moment de la réservation »

La croisière Costa, c’est le club idéal pour toute la famille. Cabines familiales, restaurants pour les enfants (à bord des Costa Smeralda & Costa Toscana), club enfant comme le Squok Club, spectacles pour tous, et même desoù parents et enfants partagent des moments ensemble, encadrés par l’équipe d’animation. Tout le monde profite ! Une solution parfaite pour les familles et les tribus multigénérationnelles.Costa propose aussi des offres familles où les enfants voyages gratuitement., si 1 ou 2 enfants de moins de 18 ans partagent la cabine de deux adultes*. Il existe également des, ou encore, vos clients profitent de 2 cabines et payent jusqu’à -50% sur la seconde**.