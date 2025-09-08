TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !


Costa Croisières donne le ton pour la saison 2026 avec trois temps forts à destination des professionnels du tourisme : une campagne commerciale riche en avantages, une présence au salon IFTM, et le retour de Cruisetelling. À travers ces initiatives, Costa réaffirme son engagement auprès des agents de voyages, en leur offrant des outils concrets pour séduire leurs clients, développer leur expertise et booster leurs ventes.


Rédigé par Costa Croisières le Lundi 22 Septembre 2025

© Costa Croisières – Promotion tout inclus
CAP SUR L’HIVER ET L’ÉTÉ 2026 AVEC DES OFFRES IRRÉSISTIBLES


Du 3 septembre au 6 novembre 2025, Costa Croisières lance une campagne promotionnelle d’envergure, conçue pour dynamiser les ventes et offrir aux agents de voyages des arguments forts pour séduire leurs clients. Cette opération marque le retour des bons plans croisières, avec des réductions pouvant atteindre 300€ par cabine, des tarifs attractifs dès 649€ en formule tout inclus, et une série d’avantages adaptés à chaque typologie de clientèle.

Les familles trouveront leur bonheur grâce à la gratuité enfants, toujours compatible avec les promotions en cours. Une opportunité idéale pour proposer des vacances en mer accessibles et conviviales, sans compromis sur le confort ni sur le budget.

Les voyageurs de plus de 60 ans bénéficient quant à eux d’une remise de 10 % sur les croisières hivernales à bord des navires emblématiques Costa Toscana et Costa Smeralda, qui sillonnent la Méditerranée en hiver. Deux joyaux de la flotte qui allient design, innovation et services premium.

Pour les amateurs de soleil et de dépaysement, cap sur les Caraïbes avec le Costa Fascinosa en formule Fly & Cruise. Embarquement facilité dès l’aéroport, confort optimal à bord, et une immersion culturelle grâce au concept Saveur Créole, qui met à l’honneur les traditions locales à travers la gastronomie, la musique et les animations.

© Costa Croisières – Offre senior -10%
Costa invite également les voyageurs à planifier dès maintenant leurs vacances d’été 2026, avec des offres en formule tout inclus particulièrement compétitives. Les membres du C|Club ne sont pas oubliés : jusqu’à 500€ de crédit à bord offert sur les départs du Costa Smeralda et Costa Toscana, et un triplement des points de fidélité sur une sélection de dates.

Autre nouveauté majeure : le train gratuit au départ de Paris et Lyon vers La Seyne-sur-Mer est reconduit pour 2026, facilitant l’accès au port d’embarquement pour les croisières en Méditerranée. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de Costa de promouvoir une mobilité douce et accessible.

COSTA CROISIÈRES AU SALON IFTM : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Du 23 au 25 septembre 2025, Costa Croisières sera au cœur du salon IFTM Top Resa à Paris, sur le stand K078, pensé comme une véritable immersion dans l’univers de la marque. Inspiré du design des navires, cet espace lumineux et épuré invite les agents de voyages à découvrir les nouveautés produits, échanger avec les équipes commerciales et vivre une expérience à la fois professionnelle et conviviale.

Au programme : des rencontres stratégiques, des échanges privilégiés avec les équipes Costa, et plusieurs temps forts à ne pas manquer. Le mercredi, Aurélie Soulat, Directrice Commerciale France, interviendra lors de la conférence « Quoi de neuf les croisières ? » sur le thème « Fun for Family », mettant en lumière les offres Costa conçues pour séduire toutes les générations. Elle participera également au jury de la Travel Agents Cup, événement phare du salon qui célèbre le talent des professionnels du tourisme.

Autre moment fort : la venue de Luigi Stefanelli, Vice-Président de Costa Croisières, qui viendra saluer les partenaires et réaffirmer l’importance stratégique du marché français.

Tout au long du salon, les équipes Costa seront pleinement mobilisées pour offrir un accompagnement personnalisé, des conseils de vente ciblés, et une vision claire des opportunités pour la saison 2026. Plus qu’un stand, Costa propose un véritable espace de collaboration et de proximité avec son réseau de distribution.

CRUISETELLING SAISON 2 : UNE IMMERSION AU CŒUR DE L’UNIVERS COSTA

Après le succès de la première saison, Cruisetelling revient ce mardi 23 septembre avec une saison 2 encore plus immersive, plus intuitive, et taillée par et pour les agents de voyages. Pensé comme un véritable outil de formation, ce format digital vous plonge dans l’univers Costa à travers des témoignages authentiques, des conseils concrets et des retours d’expérience terrain.

Au programme : des contenus enrichis sur les itinéraires, les navires, les offres clés, et une interface interactive pour explorer les destinations Costa selon vos besoins — Méditerranée, Caraïbes, Tour du Monde… tout est à portée de clic.
© Costa Croisières – Cruisetelling Saison 2

Et parce que votre temps est précieux, chaque épisode est disponible en version condensée, idéale pour une consultation rapide entre deux rendez-vous.
Premier module disponible dès mardi 23 septembre : branchez-vous, explorez, formez-vous… et vendez mieux !

Cruisetelling, c’est l’univers Costa raconté par ceux qui le vivent. Une série pensée pour vous, avec à la clé… une croisière à gagner !

Retrouvez les itinéraires du Costa, tous les détails des offres en cours, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.b2b.costaextra.fr


Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

