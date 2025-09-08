Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

CAP SUR L’HIVER ET L’ÉTÉ 2026 AVEC DES OFFRES IRRÉSISTIBLES

Du 3 septembre au 6 novembre 2025, Costa Croisières lance une campagne promotionnelle d’envergure, conçue pour dynamiser les ventes et offrir aux agents de voyages des arguments forts pour séduire leurs clients. Cette opération marque le retour des bons plans croisières, avec des réductions pouvant atteindre 300€ par cabine, des tarifs attractifs dès 649€ en formule tout inclus, et une série d’avantages adaptés à chaque typologie de clientèle.



● Les familles trouveront leur bonheur grâce à la gratuité enfants, toujours compatible avec les promotions en cours. Une opportunité idéale pour proposer des vacances en mer accessibles et conviviales, sans compromis sur le confort ni sur le budget.



● Les voyageurs de plus de 60 ans bénéficient quant à eux d’une remise de 10 % sur les croisières hivernales à bord des navires emblématiques Costa Toscana et Costa Smeralda, qui sillonnent la Méditerranée en hiver. Deux joyaux de la flotte qui allient design, innovation et services premium.



● Pour les amateurs de soleil et de dépaysement, cap sur les Caraïbes avec le Costa Fascinosa en formule Fly & Cruise. Embarquement facilité dès l’aéroport, confort optimal à bord, et une immersion culturelle grâce au concept Saveur Créole, qui met à l’honneur les traditions locales à travers la gastronomie, la musique et les animations.