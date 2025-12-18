Voyages Internationaux va fêter ses 40 ans avec plein de nouveautés !

L’année 2026 sera toute particulière pour Voyages Internationaux, qui soufflera ses 40 bougies.
Créé en 1986, le tour-opérateur a depuis pris son envol. Son succès et sa reconnaissance sont indissociables d’un visage bien connu de notre secteur, celui de Christophe Troalic, en plus de celui de son créateur bien sûr.
Arrivé en 2003 à Lamballe en tant que directeur du service groupes, il a gravi les échelons pour devenir, vingt ans plus tard, le directeur tourisme du groupe Le Vacon, formant aujourd’hui un binôme à la tête de l’entreprise avec Julien Hamon.
"Mon recrutement a permis à Alain Hamon de se focaliser, à l’époque, sur Voyages Internationaux, qui était vraiment le fer de lance de la maison et un tour-opérateur très important, on va dire, dans l’Ouest de la France.
Je ne sais pas si je fais partie des murs, mais j’ai dû poser deux ou trois pierres quand même," plaisante le principal intéressé.
Et s’il fêtera l’an prochain ses 23 ans de maison, Voyages Internationaux, lui, célébrera avec ses clients ses 40 ans. Nous vous dévoilons les festivités de VI, mais aussi Decoov.
Voyages Internationaux : 11 000 pax pour sa brochure autocar
Au gré des rachats successifs de Jousset Voyages, Luce Voyages, puis de Voyages de Maillard, l’entreprise a grandi et Christophe Troalic a pris des galons pour accompagner cette croissance.
"Après les groupes, je suis devenu directeur commercial du tour-opérateur, pour pouvoir assister Alain Hamon, et surtout lui permettre de prendre un peu de recul sur l’opérationnel, afin de travailler le développement.
Puis, il y a trois ans, j’ai pris la direction globale du tourisme, qui englobe les groupes, le tour-opérateur, mais aussi la distribution individuelle, sans oublier le service sport, avec Visages du Monde Sport.
Quand je suis arrivé, il y avait quatre agences ; le réseau en compte quarante aujourd’hui," se remémore-t-il.
Et depuis tout ce temps, l’industrie touristique a connu de nombreux bouleversements.
Internet a profondément ébranlé la distribution, tout comme le travail et le positionnement des tour-opérateurs.
Lors de sa création dans les années 1980, Voyages Internationaux se distinguait en allant chercher ses clients directement à leur domicile, soit pour partir en circuit autocar, soit pour les déposer à l’aéroport.
Une mode perdue en raison d'un autre avènement majeur.
"C’était l’âge d’or des tour-opérateurs autocaristes, comme Richou Voyages, Philibert, National Tour et bien d’autres.
Sans cette démarche consistant à aller chercher les clients chez eux, beaucoup n’auraient sans doute jamais pris l’initiative d’aller eux-mêmes à l’aéroport, ils ne seraient jamais partis en voyage.
Quand je suis arrivé chez VI, nous avions toute l’année des avions affrétés, et nous étions les seuls à proposer des vols directs au départ de Nantes vers Ajaccio, Innsbruck, Porto ou encore Malaga," partage Christophe Troalic.
Puis, les compagnies low cost sont arrivées.
Voyages Internationaux : une programmation renouvelée et un accompagnement accentué !
"Ça a été le premier tournant pour ce type de tour-opérateur. Les low cost ont mis en place des lignes entrant directement en concurrence avec ce que nous faisions avec nos charters, mais à des coûts bien évidemment inférieurs.
Nous avons donc dû travailler avec ces compagnies, puis cela a aussi ouvert la concurrence, car les acteurs n’avaient plus besoin de recourir à l’affrètement. Le deuxième tournant, pour nous, a été le Covid.
Les voyageurs ont changé leur façon de voyager, le GIR n’a plus le même impact que par le passé.
Les clients veulent des voyages personnalisés, et nous nous sommes adaptés à cette demande," nous explique, sans aucune nostalgie, le directeur du tour-opérateur.
A lire : Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024"
Les voyages en autocar ont perdu de leur superbe, une partie de leur clientèle étant rebutée par l’idée de se retrouver à 30 ou 40 personnes dans un même véhicule.
Malgré ces changements dans la manière de consommer et de vivre le voyage, la brochure des circuits en autocar est toujours présente et s’est même offert une cure de jouvence, dans le cadre de l’anniversaire.
"Nous avons entièrement revu et modernisé nos brochures, afin de répondre aux attentes des clients. Nous avons mis en avant des moments clés et singuliers, pour vivre une expérience au plus près de la destination.
Une grande partie des programmes a été renouvelée et retravaillée.
Dans le cadre de notre brochure anniversaire, nous allons proposer, sur dix circuits en France et en Europe, que des guides accompagnateurs soient présents dès le départ de l’autocar, depuis notre siège, avec les clients, et non plus uniquement à leur arrivée à destination."
Voyages Internationaux référencé chez Selectour en Silver
Sur les 39 programmes, 17 sont des nouveautés.
De quoi, espère le directeur du tour-opérateur, séduire quelques voyageurs supplémentaires. En 2025, 11 000 personnes ont effectué un voyage en autocar.
"Nous avons aussi une bonne nouvelle : Voyages Internationaux, pour sa brochure de voyages en autocar, est désormais référencé chez Selectour.
Rentrer en Silver nous permet de continuer à développer nos ventes.
Cela constitue la preuve de notre sérieux et du fait que notre production bénéficie d’une certaine notoriété," se félicite Christophe Troalic.
La brochure avion, de son côté, proposera des séjours "découverte". Les clients seront hébergés durant toute la durée de leurs vacances dans un seul hôtel, et des excursions seront prévues chaque jour.
Des circuits "Expérience" ont également été créés. Ils seront limités à 18 personnes, sur des destinations émergentes comme l’Ouganda, la Colombie ou l’Ouzbékistan.
Près de cinquante pages supplémentaires, avec plus de 100 circuits accompagnés et séjours découverte, figurent au sommaire de ce catalogue.
D’ailleurs, pour les agences intéressées, en partenariat avec Ôvoyages, Voyages Internationaux a affrété des avions au départ de Rennes à destination de Lanzarote. Il reste encore quelques places, pour des départs les 11 avril, 2 et 9 mai 2026 (plus d’informations sur le site BtoB d’Ôvoyages).
Et pour récompenser ses amoureux de la route et de la découverte, Voyages Internationaux a prévu l’an prochain de remettre des goodies à ses clients.
"Pour les circuits en autocar, nous offrirons à nos voyageurs un sac de voyage. Pour ceux qui opteront pour un séjour moyen-courrier, ce sera un pèse-bagage.
Et pour les longs courriers, parce que cela nécessite un forfait adapté, ils se verront offrir une carte eSIM," nous détaille le responsable.
Decoov va ouvrir un nouveau bureau en Europe
Il ne faut pas oublier non plus que l’année 2026 sera toute particulière pour une autre branche en plein boom : les voyages sportifs.
Créé en 2019, Visages du Monde Sports a trouvé son public et réalisera en 2025 un volume d’affaires de 3 millions d’euros. L’année prochaine se tiendra en effet la très attendue Coupe du monde de football, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Fortes de ces succès, les différentes marques du groupe Le Vacon n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.
Outre la possibilité de voir le réseau d’agences de voyages s’étoffer dans les prochains mois, le groupe reste à l’affût des opportunités.
"Nous restons, comme de nombreux acteurs du marché, à l’écoute. Nous nous laissons la possibilité d’étudier toute opportunité de développement dans l’ouest de la France, là où nous sommes déjà présents.
Decoov, dédiée à nos marques spécialistes et qui possède déjà des bureaux en Italie, en Croatie et à Marrakech, devrait prochainement ajouter un nouveau pays à son réseau.
Nous allons ouvrir un nouveau bureau en Europe," nous dévoile Christophe Troalic.
Un développement rendu possible par les bons résultats de l’entreprise. Après un exercice historique en 2024, le groupe enregistre encore une hausse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 2 % en 2025 et, d’ores et déjà, 2026 s’annonce sous de bons auspices.
Le nouvel exercice, démarré en octobre, affiche deux mois de réservations positifs, avec une croissance de 4 % en novembre.
"Aujourd’hui, les signaux sont au vert, aussi bien en termes d’inscriptions que de réservations. L’une des clés de notre succès réside dans la qualité de nos équipes.
En B2B, nous continuons de progresser sur le sur-mesure, notamment sur l’Amérique latine, parce que nous disposons d’une équipe de forfaitistes B2B qui cumule 15 à 20 ans d’expérience sur ces destinations.
Cette équipe rassure, apporte de l’aide, des conseils, et sait expliquer les prestations avec une vraie connaissance du terrain. Finalement, elle apporte ce que la machine ne donnera pas forcément," conclut le directeur tourisme du groupe Le Vacon.
Dans le tourisme, l'humain reste la clé de voute de la réussite.
