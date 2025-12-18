Voyages Internationaux va fêter ses 40 ans avec plein de nouveautés !

Il ne faut pas oublier non plus que l’année 2026 sera toute particulière pour une autre branche en plein boom : les voyages sportifs.



Créé en 2019, Visages du Monde Sports a trouvé son public et réalisera en 2025 un volume d’affaires de 3 millions d’euros. L’année prochaine se tiendra en effet la très attendue Coupe du monde de football, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis.



Fortes de ces succès, les différentes marques du groupe Le Vacon n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.



Outre la possibilité de voir le réseau d’agences de voyages s’étoffer dans les prochains mois, le groupe reste à l’affût des opportunités.



" Nous restons, comme de nombreux acteurs du marché, à l’écoute. Nous nous laissons la possibilité d’étudier toute opportunité de développement dans l’ouest de la France, là où nous sommes déjà présents.



Decoov, dédiée à nos marques spécialistes et qui possède déjà des bureaux en Italie, en Croatie et à Marrakech, devrait prochainement ajouter un nouveau pays à son réseau.



Nous allons ouvrir un nouveau bureau en Europe, " nous dévoile Christophe Troalic.



Un développement rendu possible par les bons résultats de l’entreprise. Après un exercice historique en 2024, le groupe enregistre encore une hausse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 2 % en 2025 et, d’ores et déjà, 2026 s’annonce sous de bons auspices.



Le nouvel exercice, démarré en octobre, affiche deux mois de réservations positifs, avec une croissance de 4 % en novembre.



" Aujourd’hui, les signaux sont au vert, aussi bien en termes d’inscriptions que de réservations. L’une des clés de notre succès réside dans la qualité de nos équipes.



En B2B, nous continuons de progresser sur le sur-mesure, notamment sur l’Amérique latine, parce que nous disposons d’une équipe de forfaitistes B2B qui cumule 15 à 20 ans d’expérience sur ces destinations.



Cette équipe rassure, apporte de l’aide, des conseils, et sait expliquer les prestations avec une vraie connaissance du terrain. Finalement, elle apporte ce que la machine ne donnera pas forcément, " conclut le directeur tourisme du groupe Le Vacon.



Dans le tourisme, l'humain reste la clé de voute de la réussite.