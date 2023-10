Le Groupe Le Vacon affiche un 2e exercice bénéficiaire post-covid

TourMaG - Revenons à la partie loisir. Le réseau Visages du Monde a t-il des velléités à s'agrandir ?



Julien Hamon : Nous avons intégré les agences Thomas Cook juste avant le covid, et nous avons eu, suite à la pandémie, tendance à rationnaliser. Nous souhaitons consolider nos bases sur la distribution et bien travailler avec le périmètre actuel.



TourMaG - Votre marque dédiée au voyage sur-mesure, Decoov, cible l'Italie, Cuba et l'Amérique Latine. Souhaitez-vous développer d'autres destinations ?



Julien Hamon : Sur l'Italie nous avons fait une année record aussi bien sur les groupes que sur le à la carte . Nous espérons qu'en 2024 nous rencontrerons le même succès.



Sur l'Amérique Latine (Mexique, Costa Rica, Guatemala, Panama), nous avons réalisé de très beaux dossiers en B2B.



Nous continuons à développer ces destinations mais nous réfléchissons à élargir la production Decoov. Nous y allons step by step.



Nous étudions d'autres axes comme l'Espagne, le Portugal ou encore la Croatie. Mais pour l'heure c'est encore en réflexion.



TourMaG - Un mot sur Cuba. Il y a eu le covid, et le durcissement des conditions d'accès aux Etats-Unis pour les voyageurs qui se sont rendus sur l'île. Comment se porte la destination ?



Julien Hamon : Nous avons été les premiers à renvoyer des groupes à Cuba. En 2023 nous avons fait voyager plus de 30 groupes. Sur les séjours à la carte nous avons fait voyager plus de 500 clients, ce qui est loin des niveaux habituels. Mais c'est un résultat honorable compte tenu des problématiques que vous évoquez.