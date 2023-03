Le Vacon De Maillard : Christophe Troalic nommé directeur général du pôle tourisme

"la performance commerciale et économique des activités tourisme du Groupe et de favoriser la synergie entre les services production et distribution

Je connais la maison de puis longtemps. J'ai commencé il y a 20 ans au sein du groupe Le Vacon De Maillard, à l'époque nous avions 4 agences et 2 commerciaux groupe. Aujourd'hui le groupe a évolué avec un réseau de 40 agences Visages du Monde et 11 commerciaux groupes et je suis heureux de continuer à accompagner le développement de l'entreprise

L'organigramme évolue au sein du groupe Le Vacon De Maillard.Après vingt années passées à la direction commerciale, Christophe Troalic prend les fonctions de directeur général du pôle Tourisme intégrant la distribution Visages du monde (40 agences de voyages), le tour operating ainsi que le département sports et séminaires.Il était jusqu'ici directeur commercial en charge du TO et du services groupes.Aux côtés de Julien Hamon, il aura pour mission de mener à bien" indique un communiqué de presse." nous précise Christophe Troalic.Julien Hamon directeur général du groupe pilote l'ensemble de l'entreprise et garde sous sa responsabilité la partie Business Travel.Pour l’accompagner,et