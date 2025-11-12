TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
JULIEN HAMON

Directeur général Le Vacon


Julien Hamon est né en 1987 à Saint-Brieuc. Après des études en France et aux Etats-Unis, il intègre en 2010 le Groupe familial Le Vacon, fondé par ses grands-parents et dirigé par ses parents, dans la branche transport en tant que commercial. Il est ensuite chargé du marketing et de la communication pour le groupe, avant d'intégrer la direction générale. Il dirige aujourd'hui le groupe avec son frère Mathieu.


BIOGRAPHIE

JULIEN HAMON
2018 - Président Société des Voyages Malouins
2017 - Direction générale Visages du Monde
2017 - Direction générale Corpotravel
2017 - Marketing & Communication Groupe Le Vacon

Le Groupe Le Vacon regroupe les activités suivantes:

- Transport de voyageurs par autocars
- Location de vans aménagés
- Agence de voyages (Loisirs, Business Travel, Groupes et Collectivités, Sports, Séminaires)
- Tour Operating et réceptif

DIPLOMES

2010 - MBA, International Management, Iseg - St John's University
2008 - ACP, International Business Operations and Management, UC Irvine

DISTINCTIONS & MANDATS

2020 - 2024: Administrateur Selectour

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE


