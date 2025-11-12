BIOGRAPHIE
2018 - Président Société des Voyages Malouins
2017 - Direction générale Visages du Monde
2017 - Direction générale Corpotravel
2017 - Marketing & Communication Groupe Le Vacon
Le Groupe Le Vacon regroupe les activités suivantes:
- Transport de voyageurs par autocars
- Location de vans aménagés
- Agence de voyages (Loisirs, Business Travel, Groupes et Collectivités, Sports, Séminaires)
- Tour Operating et réceptif
DIPLOMES
2010 - MBA, International Management, Iseg - St John's University
2008 - ACP, International Business Operations and Management, UC Irvine
DISTINCTIONS & MANDATS
2020 - 2024: Administrateur Selectour
BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE
- J. Hamon (Le Vacon) : "le virus semble s'éloigner, nos activités business reprennent du rythme"
- Groupe Le Vacon : "La concentration est telle qu'il faut être dans le bon wagon"
- Groupe Le Vacon : "Voyages Internationaux" avance ses pions et affiche ses ambitions
- Grèves : les agences de voyages en ont ras le bol !
