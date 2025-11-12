JULIEN HAMON

Directeur général Le Vacon

Julien Hamon est né en 1987 à Saint-Brieuc. Après des études en France et aux Etats-Unis, il intègre en 2010 le Groupe familial Le Vacon, fondé par ses grands-parents et dirigé par ses parents, dans la branche transport en tant que commercial. Il est ensuite chargé du marketing et de la communication pour le groupe, avant d'intégrer la direction générale. Il dirige aujourd'hui le groupe avec son frère Mathieu.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 12 Novembre 2025

