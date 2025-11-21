Marriott : Antoine Louis-Tramoni nommé Directeur du Développement France et Benelux

Antoine Louis-Tramoni nommé Directeur du Développement France et Benelux de Marriott International - Photo Marriott
Antoine Louis-Tramoni rejoint Marriott International en tant que Directeur du Développement pour la France et le Benelux.
Antoine Louis-Tramoni est diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne. Il a débuté sa carrière en conseil en immobilier hôtelier chez Cushman & Wakefield. Il a ensuite rejoint IHG à Londres, où il a travaillé environ cinq ans en fusion et acquisition et asset management.
Il vient ainsi renforcer une équipe déjà composée d’Alexandra Goguet, Vice President Development France & BeNeLux, et d’Anahita Perineau, Development Director, France & BeNeLux.
Marriott International : plus de 130 hôtels en France et au Benelux
« Je suis honoré de rejoindre Marriott International et de contribuer à son développement en France et au Benelux. Ces marchés offrent un potentiel considérable et je suis impatient de travailler aux côtés d’Alexandra et d’Anahita pour accompagner nos partenaires et renforcer la présence des marques Marriott dans la région », déclare Antoine Louis-Tramoni.
« Nous sommes ravis d’accueillir Antoine au sein de notre équipe. Son expertise et son parcours international dans le conseil et la gestion d’actifs hôteliers seront des atouts précieux pour soutenir notre stratégie de croissance et renforcer nos relations avec les investisseurs dans la région », ajoute Alexandra Goguet, Vice President Development, France & BeNeLux.
Marriott International compte plus de 130 hôtels en France et au Benelux.
