Marriott : Antoine Louis-Tramoni nommé Directeur du Développement France et Benelux

Je suis honoré de rejoindre Marriott International et de contribuer à son développement en France et au Benelux. Ces marchés offrent un potentiel considérable et je suis impatient de travailler aux côtés d’Alexandra et d’Anahita pour accompagner nos partenaires et renforcer la présence des marques Marriott dans la région

Nous sommes ravis d’accueillir Antoine au sein de notre équipe. Son expertise et son parcours international dans le conseil et la gestion d’actifs hôteliers seront des atouts précieux pour soutenir notre stratégie de croissance et renforcer nos relations avec les investisseurs dans la région