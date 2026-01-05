Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Un épisode neigeux perturbe, ce lundi 5 janvier 2026 dans l'après-midi, le trafic aérien des aéroports de Paris Orly et Roissy Charles-de-Gaulle, indique la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) sur son compte X.
"Des retards et annulations sont à prévoir", précise l'autorité, alors que nos confrères de France Info évoquent 15% de vols annulés, jusqu'à 20 heures à Roissy et 23h30 à Orly.
En Ile-de-France, le Plan Neige Verglas Niveau 3 a été activé, et le Préfet de Police Patrice Faure, a appelé les Franciliens à "limiter leurs déplacements en fin de journée" sur les routes, à anticiper leur retour au domicile et à "privilégier les transports en commun".
De son côté, la RATP indique que "l'exploitation du réseau bus est interrompue" et que "l'exploitation du réseau Noctilien pourrait être très perturbée ou interrompue", alors que le site Internet est si sollicité que la RATP a dû mettre en place une file d'attente virtuelle pour pouvoir y accéder.
Lire aussi : Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !
"Des retards et annulations sont à prévoir", précise l'autorité, alors que nos confrères de France Info évoquent 15% de vols annulés, jusqu'à 20 heures à Roissy et 23h30 à Orly.
En Ile-de-France, le Plan Neige Verglas Niveau 3 a été activé, et le Préfet de Police Patrice Faure, a appelé les Franciliens à "limiter leurs déplacements en fin de journée" sur les routes, à anticiper leur retour au domicile et à "privilégier les transports en commun".
De son côté, la RATP indique que "l'exploitation du réseau bus est interrompue" et que "l'exploitation du réseau Noctilien pourrait être très perturbée ou interrompue", alors que le site Internet est si sollicité que la RATP a dû mettre en place une file d'attente virtuelle pour pouvoir y accéder.
Lire aussi : Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !