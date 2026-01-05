TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

La DGAC demande aux compagnies aériennes d'annuler 15% des vols à Orly et à CDG ce lundi


En raison des chutes de neige qui touchent notamment l'Île-de-France, ce lundi 5 janvier 2026, le trafic aérien est perturbé au départ des aéroports de Paris Orly et Roissy Charles-de-Gaulle.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

Chutes de neige : 15% de vols annulés à Orly et à Paris CDG - DepositPhotos.com, mimadeo
Chutes de neige : 15% de vols annulés à Orly et à Paris CDG - DepositPhotos.com, mimadeo
TAP Air Portugal
Un épisode neigeux perturbe, ce lundi 5 janvier 2026 dans l'après-midi, le trafic aérien des aéroports de Paris Orly et Roissy Charles-de-Gaulle, indique la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) sur son compte X.

"Des retards et annulations sont à prévoir", précise l'autorité, alors que nos confrères de France Info évoquent 15% de vols annulés, jusqu'à 20 heures à Roissy et 23h30 à Orly.

En Ile-de-France, le Plan Neige Verglas Niveau 3 a été activé, et le Préfet de Police Patrice Faure, a appelé les Franciliens à "limiter leurs déplacements en fin de journée" sur les routes, à anticiper leur retour au domicile et à "privilégier les transports en commun".

De son côté, la RATP indique que "l'exploitation du réseau bus est interrompue" et que "l'exploitation du réseau Noctilien pourrait être très perturbée ou interrompue", alors que le site Internet est si sollicité que la RATP a dû mettre en place une file d'attente virtuelle pour pouvoir y accéder.

Lire aussi : Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !


Lu 1242 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Legends and Paradise

Brand news AirMaG

Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B

Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B
Resaneo, spécialiste du transport aérien et ferroviaire, et Teldar Travel, expert de la réservation...
Dernière heure

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !

Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

ViaXoft renforce son management

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
AirMaG

AirMaG

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias