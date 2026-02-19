La Compagnie aux côtés des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026

En douze ans d’activité, la compagnie revendique plus de 600 000 passagers transportés et 11 000 vols transatlantiques opérés. Son modèle 100% classe affaires constitue un argument différenciant fort.



Pour la FFF, le choix de La Compagnie répond à des impératifs de fiabilité, de performance et de confort.



La compagnie a notamment été la première en France à exploiter l’Airbus A321neo.



Un appareil de nouvelle génération plus silencieux et plus performant, permettant une réduction des émissions de CO₂ estimée à 30% par rapport à la flotte précédente.