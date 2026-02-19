La Compagnie aux côtés des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026

La Fédération Française de Football (FFF) officialise un nouveau partenariat stratégique avec La Compagnie - Photo : La Compagnie
La Fédération Française de Football (FFF) officialise un nouveau partenariat stratégique avec La Compagnie.
Le transporteur aérien français devient, jusqu’au 31 juillet 2026, "la compagnie aérienne officielle de l’Équipe de France de Football".
L’accord couvrira dès mars prochain le déplacement de l’Équipe de France de Football aux États-Unis pour deux rencontres amicales : face au Brésil au Gillette Stadium de Boston le 26 mars, puis contre la Colombie au Northwest Stadium le 29 mars.
Au-delà de ces matchs préparatoires, le partenariat s’étendra aux vols transatlantiques des Bleus dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, prévue en juin et juillet.
Performance et innovation environnementale
En douze ans d’activité, la compagnie revendique plus de 600 000 passagers transportés et 11 000 vols transatlantiques opérés. Son modèle 100% classe affaires constitue un argument différenciant fort.
Pour la FFF, le choix de La Compagnie répond à des impératifs de fiabilité, de performance et de confort.
La compagnie a notamment été la première en France à exploiter l’Airbus A321neo.
Un appareil de nouvelle génération plus silencieux et plus performant, permettant une réduction des émissions de CO₂ estimée à 30% par rapport à la flotte précédente.
"Un partenaire naturel" pour la performance française
Christian Vernet, Président-directeur général de La Compagnie, évoque "un immense honneur" pour la compagnie française.
Il souligne la fierté de mettre à disposition des joueurs "une cabine 100% Classe Affaires" garantissant confort, sérénité et qualité de service. Il insiste également sur l’expertise acquise sur les liaisons transatlantiques opérées avec les Airbus A321neo de dernière génération.
De son côté, Philippe Diallo, Président de la FFF, se félicite d’un partenariat avec "une compagnie aérienne française reconnue pour son excellence", partageant des valeurs communes telles que la performance, l’exigence et l’esprit d’équipe.
