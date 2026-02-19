À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne

À Puylaurens, dans le département du Tarn, un musée singulier s’attache à documenter la naissance de Marianne, figure emblématique de la République française.
Pour valoriser son histoire, la commune a d’abord mis en place un parcours urbain baptisé "Au fil de Marianne", avant d’ouvrir le Musée Marianne, présenté comme le premier musée français consacré à cette figure.
L’établissement réunit une collection de bustes, de documents et d’objets retraçant l’évolution de Marianne au fil des régimes et des périodes.
Une chronologie des grandes étapes de la construction républicaine
La scénographie met en perspective les attributs associés à Marianne - bonnet phrygien, cocarde tricolore, posture et expressions - et montre comment son image a été mobilisée dans les contextes politiques, artistiques et publicitaires.
Une chronologie rappelle les grandes étapes de la construction républicaine et les valeurs qui lui sont associées.
