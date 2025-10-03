TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Tarn labellisé "Green Destinations", une première en France

Vers un tourisme respectueux de l’environnement


C’est une première en France, le Tarn devient le tout premier département à obtenir le label international Green Destinations niveau Argent. Une reconnaissance mondiale qui consacre l’engagement du territoire en faveur d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement, des cultures locales et des communautés.


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Le Tarn labellisé Green Destinations, une première en France - Depositphotos.com, @stockwerk-fotodesign
Le 29 septembre dernier, à l’occasion du Congrès international Green Destinations organisé pour la première fois en France, à Montpellier, le Tarn a officiellement reçu sa distinction.

La récompense a été remise à Didier Houlès, président de Tarn Attractivité, accompagné de Valérie Escande, directrice, et d’Aurélie Bonfiglio, chargée de mission tourisme durable/RSE.

Une fierté immédiatement partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire qui se sont mobilisés dans cette démarche.

"Ce label vient saluer les efforts conjoints des offices de tourisme, collectivités, associations, socio-professionnels, filières, services de l’État et le soutien déterminant du Conseil départemental du Tarn.

Il confirme la volonté du territoire de préserver ses richesses naturelles et culturelles, de manière concertée et mutualisée, tout en renforçant son attractivité", a souligné Didier Houlès.

Une démarche collective et exigeante pour le Tran

Reconnu par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), le label Green Destinations repose sur une grille de 84 critères répartis en six grands thèmes : gouvernance durable, biodiversité, environnement et climat, culture et traditions, bien-être social et engagement des entreprises.

Il s’appuie sur une démarche participative impliquant l’ensemble des acteurs locaux.

Sélectionné il y a un an et demi dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, en partenariat avec l’ADEME, l’AFDAS et ADN Tourisme, le Tarn a obtenu une note de 7,8/10, validée par un audit indépendant réalisé sur le terrain.

Plusieurs initiatives structurantes ont contribué à cette reconnaissance, parmi lesquelles l’engagement RSE de Tarn Attractivité, la politique de valorisation des Espaces Naturels Sensibles ou encore l’étude environnementale menée avec la start-up Murmuration.

Grâce à ce label, le Tarn rejoint désormais un réseau mondial de 160 destinations labellisées, prêtes à relever les défis du tourisme de demain.

Le slogan du département le rappelle : "Le Tarn vous veut durablement du bien !"

Lire aussi : Le tourisme pour restaurer la biodiversité ?


