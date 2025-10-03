Le Tarn labellisé "Green Destinations", une première en France

Ce label vient saluer les efforts conjoints des offices de tourisme, collectivités, associations, socio-professionnels, filières, services de l’État et le soutien déterminant du Conseil départemental du Tarn.



Il confirme la volonté du territoire de préserver ses richesses naturelles et culturelles, de manière concertée et mutualisée, tout en renforçant son attractivité

Le 29 septembre dernier, à l’occasion du Congrès international Green Destinations organisé pour la première fois en France, à Montpellier, le Tarn a officiellement reçu sa distinction.La récompense a été remise à Didier Houlès, président de Tarn Attractivité, accompagné de, directrice, et d’, chargée de mission tourisme durable/RSE.Une fierté immédiatement partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire qui se sont", a souligné Didier Houlès.