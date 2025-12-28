Fêtes du monde : le Nouvel An en Mongolie, "un moment très chaleureux malgré les -30°C !"

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



DMD Mongolie : Le début d’année 2026 s’annonce contrasté. Comme nous le savons, l’économie européenne traverse une période de ralentissement, et cela nous impacte directement.



Nous observons notamment une baisse des demandes B2C francophones par rapport à 2025.



En revanche, le segment B2B avec les agences, reste plus stable, ce qui nous permet d’aborder la saison avec prudence mais confiance.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



DMD Mongolie : En 2026, nous travaillerons fortement sur le développement de nouveaux produits culturels. La Fête du Feutre, que nous organisons déjà, fait partie de nos produits phares.



Nous préparons également de nouveaux événements immersifs, notamment le Festival des Milles Chameaux et le Festival des Milles Chevaux, conçus comme des expériences uniques mettant en valeur la culture nomade et le lien profond entre les Mongols et leurs animaux.



En parallèle, nous poursuivons le renforcement de nos partenariats et la création de produits toujours plus authentiques et responsables.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



DMD Mongolie : La Mongolie est une destination authentique, préservée et profondément humaine.



Nous encourageons les agences françaises à la programmer en 2026 pour offrir à leurs voyageurs une expérience rare : vastes paysages, culture vivante et rencontres nomades inoubliables.



Avec plus de 26 ans d’expertise et des programmes entièrement sur-mesure, nous sommes prêts à accompagner les agences dans leurs projets et à faire découvrir la vraie Mongolie à leurs clients.