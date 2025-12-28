Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.

Passez de bonnes fêtes !
Fêtes du monde : le Nouvel An en Mongolie, "un moment très chaleureux malgré les -30°C !"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, direction la Mongolie avec l'agence réceptive DMD Mongolie.


Rédigé par le Mardi 30 Décembre 2025

Des enfants mongols décorant leur sapin de Noël - Photo : DMD Mongolie
Aerticket
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Mongolie ?

DMD Mongolie : Les Mongols ne célèbrent pas traditionnellement Noël, mais avec le temps et l’influence internationale, on voit apparaître de plus en plus de décorations dans les villes.

En réalité, ce que nous fêtons vraiment, c’est le Nouvel An du 31 décembre, une célébration héritée de l’époque soviétique et devenue une fête principale incontournable.

C’est un moment très chaleureux : nous préparons des repas généreux pendant qu’à l’extérieur il fait souvent –30°C ou plus (rires) !

Les familles se réunissent, les enfants présentent leurs spectacles, et l’ambiance est bien plus joyeuse qu’on pourrait l’imaginer en plein hiver mongol.

Une autre tradition très forte : les Mongols se rassemblent sur la place centrale Sukhbaatar, au cœur d’Oulan-Bator, pour attendre le passage vers la nouvelle année.

À minuit, tout le monde se souhaite le bonheur, on applaudit, on s’embrasse et on boit une coupe de champagne pour marquer le début de l’année.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

DMD Mongolie : Les spectacles pour enfants « Ёлка » (un nom qui vient du russe), les repas familiaux du Nouvel An, les fêtes d’entreprise et les animations hivernales en ville sont les plus représentatives. L’esprit festif est très présent, malgré l’absence de tradition chrétienne.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?

DMD Mongolie : Les fêtes ne sont pas le moteur principal, mais elles renforcent l’attrait d’un voyage hivernal : yourtes chauffées, steppes enneigées, rencontres nomades et atmosphère unique.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

DMD Mongolie : Oui, nous proposons des circuits hivernaux sur-mesure : nuits en yourte ou en lodge, activités dans la neige, immersion chez des familles nomades et repas du Nouvel An.

Nous offrons également des programmes spéciaux pour le Festival de Glace ainsi que pour Tsagaan Sar, le Nouvel An mongol, qui se célèbre en février ou en mars. Ce sont des moments uniques pour découvrir nos traditions d’hiver et la culture nomade sous son angle le plus authentique.

Un van russe sur le lac gelé Khuvsgul - Photo : DMD Mongolie
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?

DMD Mongolie : Le début d’année 2026 s’annonce contrasté. Comme nous le savons, l’économie européenne traverse une période de ralentissement, et cela nous impacte directement.

Nous observons notamment une baisse des demandes B2C francophones par rapport à 2025.

En revanche, le segment B2B avec les agences, reste plus stable, ce qui nous permet d’aborder la saison avec prudence mais confiance.

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?

DMD Mongolie : En 2026, nous travaillerons fortement sur le développement de nouveaux produits culturels. La Fête du Feutre, que nous organisons déjà, fait partie de nos produits phares.

Nous préparons également de nouveaux événements immersifs, notamment le Festival des Milles Chameaux et le Festival des Milles Chevaux, conçus comme des expériences uniques mettant en valeur la culture nomade et le lien profond entre les Mongols et leurs animaux.

En parallèle, nous poursuivons le renforcement de nos partenariats et la création de produits toujours plus authentiques et responsables.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

DMD Mongolie : La Mongolie est une destination authentique, préservée et profondément humaine.

Nous encourageons les agences françaises à la programmer en 2026 pour offrir à leurs voyageurs une expérience rare : vastes paysages, culture vivante et rencontres nomades inoubliables.

Avec plus de 26 ans d’expertise et des programmes entièrement sur-mesure, nous sommes prêts à accompagner les agences dans leurs projets et à faire découvrir la vraie Mongolie à leurs clients.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
DMD Mongolie fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


