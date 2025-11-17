TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DMD Mongolie, Réceptif Mongolie

Découvrez la Mongolie avec DMD Mongolie


DMD Mongolie est une agence de voyage spécialisée dans l’organisation de séjours sur mesure en Mongolie depuis 1998.
DMD Mongolie se fixe l’objectif de faire découvrir la Mongolie, une destination encore méconnue, terre des véritables peuples nomades, berceau du chamanisme légendaire, des traditions ancestrales et des steppes infinies.


Rédigé par DestiMaG le Lundi 17 Novembre 2025

DITEX

DESTINATION :

> MONGOLIE

Date de création :
1998

Compétences et Activités


Désert et bivouac
         
Trek		    


Présentation
Notre équipe s’engage à préparer chaque itinéraire avec soin, dans les meilleures conditions, afin d’explorer les moindres recoins du pays et d’offrir un accompagnement personnalisé et expert.

Experts locaux à votre disposition

Toute notre équipe de DMD est installé à Oulan Bator, Mongolie.
Nos experts, joignables en français et en anglais, sont disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant la destination Mongolie et pour vous offrir des conseils personnalisés.

L’assistance 24/7

Une assistance sur place, disponible 24h/24 et 7j/7, vous accompagne durant tout votre séjour.

Flexibilité et écoute

Notre équipe est adaptée en fonction de vos activités, hébergements, étapes, saisons, et de toutes vos envies, pour réaliser un séjour à la hauteur de vos attentes.

Votre interlocuteur/trice dédié(e)

Nous sommes en contact direct avec la destination Mongolie, sans intermédiaire. Afin d’offrir des voyages au prix juste, nous travaillons systématiquement avec les partenaires les plus compétents, proposant des prestations de qualité à des tarifs adaptés.
Nous sommes engagés en faveur d’un tourisme durable et respectueux, pour le développement de notre pays.
Nous avons créé le réseau Yourtes d’hôtes pour sauvegarder la culture nomade et le développement du tourisme.
Nous garantissons une expérience unique et inoubliable, et un accueil à la hauteur de la réputation de l'hospitalité mongole.

Une équipe expérimentée : plus de 25 ans d’expérience

Des guides francophones et anglophones et des chauffeurs experts dans des véhicules confortables

Fiabilité : de nombreuses références et touristes accueillis, 5/5 sur Google

Disponibilité : 24h/24h pendant la saison estivale, bureau francophone et anglophone

Flexibilité : adaptation aux besoins et envies de chaque client

● Organisation d’expériences et d’aventures uniques et authentiques !

Vidéo


Brochures

Brochure 2025



    


D.M.D MONGOLIE
DMD, Grand Plaza
1104 Peace avenue
46 Ulaanbaatar – 210628 ZIP – 14253 MONGOLIA
info@dmd-mongolie.com
https://dmd-mongolie.com/
(+976)70115534 / (+976)70116169
Soyolmaa JIGJIDSUREN
Directrice générale
Ariunzaya AMARTUVSHIN
Chef de produit, Francophone
Narangua DEMEDBAL
Chef de produit, Marketing manager, Anglophone


