DMD Mongolie, Réceptif Mongolie

|
Eco Responsable
|
Groupes
|
Individuel
|
Sur-mesure
|
Désert et bivouac
|
Equitation
|
Trek
Notre équipe s’engage à préparer chaque itinéraire avec soin, dans les meilleures conditions, afin d’explorer les moindres recoins du pays et d’offrir un accompagnement personnalisé et expert.
Experts locaux à votre disposition
Toute notre équipe de DMD est installé à Oulan Bator, Mongolie.
Nos experts, joignables en français et en anglais, sont disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant la destination Mongolie et pour vous offrir des conseils personnalisés.
Nos experts, joignables en français et en anglais, sont disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant la destination Mongolie et pour vous offrir des conseils personnalisés.
L’assistance 24/7
Une assistance sur place, disponible 24h/24 et 7j/7, vous accompagne durant tout votre séjour.
Flexibilité et écoute
Notre équipe est adaptée en fonction de vos activités, hébergements, étapes, saisons, et de toutes vos envies, pour réaliser un séjour à la hauteur de vos attentes.
Votre interlocuteur/trice dédié(e)
Nous sommes en contact direct avec la destination Mongolie, sans intermédiaire. Afin d’offrir des voyages au prix juste, nous travaillons systématiquement avec les partenaires les plus compétents, proposant des prestations de qualité à des tarifs adaptés.
Nous sommes engagés en faveur d’un tourisme durable et respectueux, pour le développement de notre pays.
Nous avons créé le réseau Yourtes d’hôtes pour sauvegarder la culture nomade et le développement du tourisme.
Nous garantissons une expérience unique et inoubliable, et un accueil à la hauteur de la réputation de l'hospitalité mongole.
Nous sommes engagés en faveur d’un tourisme durable et respectueux, pour le développement de notre pays.
Nous avons créé le réseau Yourtes d’hôtes pour sauvegarder la culture nomade et le développement du tourisme.
Nous garantissons une expérience unique et inoubliable, et un accueil à la hauteur de la réputation de l'hospitalité mongole.
● Une équipe expérimentée : plus de 25 ans d’expérience
● Des guides francophones et anglophones et des chauffeurs experts dans des véhicules confortables
● Fiabilité : de nombreuses références et touristes accueillis, 5/5 sur Google
● Disponibilité : 24h/24h pendant la saison estivale, bureau francophone et anglophone
● Flexibilité : adaptation aux besoins et envies de chaque client
● Organisation d’expériences et d’aventures uniques et authentiques !
● Des guides francophones et anglophones et des chauffeurs experts dans des véhicules confortables
● Fiabilité : de nombreuses références et touristes accueillis, 5/5 sur Google
● Disponibilité : 24h/24h pendant la saison estivale, bureau francophone et anglophone
● Flexibilité : adaptation aux besoins et envies de chaque client
● Organisation d’expériences et d’aventures uniques et authentiques !
D.M.D MONGOLIE
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
|
DMD, Grand Plaza
1104 Peace avenue
46 Ulaanbaatar – 210628 ZIP – 14253 MONGOLIA
info@dmd-mongolie.com
https://dmd-mongolie.com/
(+976)70115534 / (+976)70116169