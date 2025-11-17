DMD Mongolie, Réceptif Mongolie

Nous sommes en contact direct avec la destination Mongolie, sans intermédiaire. Afin d’offrir des voyages au prix juste, nous travaillons systématiquement avec les partenaires les plus compétents, proposant des prestations de qualité à des tarifs adaptés.

Nous sommes engagés en faveur d’un tourisme durable et respectueux, pour le développement de notre pays.

Nous avons créé le réseau Yourtes d’hôtes pour sauvegarder la culture nomade et le développement du tourisme.

Nous garantissons une expérience unique et inoubliable, et un accueil à la hauteur de la réputation de l'hospitalité mongole.