Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !


Encore confidentiel, infiniment authentique et d'une beauté qui défie les clichés, le Sultanat d’Oman séduit par sa diversité. Des fjords du Musandam aux dunes du Wahiba Sands, des wadis turquoise aux montagnes du Hajar, sa pluralité mêle tradition et modernité. Cet équilibre typiquement omanais se ressent partout : dans l’accueil chaleureux, la douceur de vie à Mascate et l’harmonie d’un territoire parmi les plus sûrs et dépaysants du Moyen-Orient.


Rédigé par Worldia le Lundi 15 Décembre 2025

© Unsplash - Lena Balk
© Unsplash - Lena Balk
Pour accompagner l’attrait grandissant pour cette destination encore préservée, Worldia dévoile une collection entièrement repensée : des hôtels et des activités incontournables ainsi que de nouveaux itinéraires inédits, le tout soigneusement sélectionné par nos experts en collaboration avec notre Réceptif local.

Oman est une destination qui ne se raconte pas, elle se vit.

Une nouvelle sélection d’hôtels qui incarnent la magie d’Oman

Notre chef de produit a sillonné le pays pour sélectionner des hébergements qui racontent l’essence même d’Oman : élégance discrète, nature préservée et sens profond de l’hospitalité. Parmi les nouveautés les plus marquantes :

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: le luxe perché dans les nuages
Considéré comme l’un des plus beaux resorts du Moyen-Orient, cet établissement emblématique offre des vues vertigineuses sur les canyons du Hajar. Parfait pour les voyageurs en quête d’émotions fortes et de moments d’un calme absolu...

Thousand Nights Camp : l’expérience omanaise sous le ciel étoilé
Un campement de charme, niché au cœur des dunes ocre du désert. Ici, on vit la magie du silence, la douceur des fins de journée et la rencontre avec la culture bédouine. Un coup de cœur assuré pour les familles comme les couples.

Et ce n’est pas tout : 8 nouveaux hôtels viennent enrichir notre catalogue, des adresses cosy aux resorts haut de gamme, pour permettre à chaque agent de composer un voyage qui ressemble à son client.

De nouvelles activités inédites

Oman est une invitation à sortir, explorer, respirer. Terre de nature, de culture vivante et de paysages qui incitent à ralentir, le pays se découvre à son propre rythme. Dans cet esprit, Worldia propose 7 nouvelles expériences, dont plusieurs sorties exclusives au départ de Salalah dans la région du Dhofar, une région encore méconnue et splendide, surtout durant la mousson khareef où les montagnes se parent de vert et se voilent de brume, offrant un spectacle unique et inoubliable.

Excursion à Wadi Darbat & Jebel Samhan : la rencontre entre l’eau et la montagne
Une expérience exceptionnelle entre cascades, vallées verdoyantes et à-pic spectaculaire depuis le plateau de Jebel Samhan. Idéal pour des voyageurs qui veulent sortir des sentiers battus.

Excursion à Al Mughsail & l’Ouest de Salalah : là où la mer respire
Avec ses geysers marins, ses falaises blanches et ses plages infinies, cette excursion est un concentré de liberté. Une activité parfaite pour comprendre à quel point Oman est un pays de contrastes.

À cela s’ajoutent des expériences collectives essentielles, simples et efficaces à proposer : observation des tortues, wadis, marchés traditionnels… Des activités qui permettent à chaque voyageur de trouver sa couleur locale.
© Unsplash - Amalia Peigneuxlena
© Unsplash - Amalia Peigneuxlena

3 nouveaux itinéraires pour vivre Oman selon ses envies

Pour aider les agents à concevoir des voyages cohérents, inspirants et adaptés à chaque profil, Worldia lance 3 nouveaux itinéraires, prêts à être réservés. Pensés comme des portes d’entrée complémentaires sur la destination, ils offrent des expériences variées et parfaitement structurées.

Oman du Nord au Sud : Le grand voyage des contrastes
Des sommets du Hajar aux plages de Salalah, en passant par le désert, Mascate, les wadis et la côte, cet itinéraire signature offre aux voyageurs une immersion complète pour tout découvrir.

Échappée à Salalah : Le Oman tropical
Cette immersion, idéale pendant la mousson de juin à septembre, dévoile un Oman luxuriant et presque mystique, loin des clichés habituels sur le pays.

Combiné Oman : Émirats : Le duo gagnant
Un itinéraire qui marie harmonieusement tradition omanaise et modernité émiratie, idéal pour les voyageurs en quête de détente, de culture et de vie urbaine.

Avec sa nouvelle sélection d’hôtels, ses activités inédites et ses itinéraires sur mesure, Worldia propose aujourd’hui la meilleure version d’Oman : inspirante, accessible, authentique et taillée pour des voyageurs exigeants.

Pour les agents, Oman combine simplicité de vente - avec sa sécurité exemplaire, sa beauté naturelle universelle et son choc culturel absent - et désormais, une offre Worldia complète pour concevoir des voyages profondément mémorables. Chez Worldia, Oman n’est pas seulement une destination : c’est un souvenir qui se crée dès le premier devis !
© Worldia
© Worldia

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !

