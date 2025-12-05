Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !

Notre chef de produit a sillonné le pays pour sélectionner des hébergements qui racontent l’essence même d’Oman : élégance discrète, nature préservée et sens profond de l’hospitalité. Parmi les nouveautés les plus marquantes :



Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: le luxe perché dans les nuages

Considéré comme l’un des plus beaux resorts du Moyen-Orient, cet établissement emblématique offre des vues vertigineuses sur les canyons du Hajar. Parfait pour les voyageurs en quête d’émotions fortes et de moments d’un calme absolu...



Thousand Nights Camp : l’expérience omanaise sous le ciel étoilé

Un campement de charme, niché au cœur des dunes ocre du désert. Ici, on vit la magie du silence, la douceur des fins de journée et la rencontre avec la culture bédouine. Un coup de cœur assuré pour les familles comme les couples.



Et ce n’est pas tout : 8 nouveaux hôtels viennent enrichir notre catalogue, des adresses cosy aux resorts haut de gamme, pour permettre à chaque agent de composer un voyage qui ressemble à son client.