Découvrez la Suisse – Voyages en groupe avec we tours

Pourquoi la Suisse ?

Une nature alpine qui touche le cœur : les Alpes suisses fascinent les visiteurs depuis des siècles. Des imposants sommets de plus de 4 000 mètres comme le Cervin aux vastes vallées alpines verdoyantes, le paysage est un régal pour les sens. Promenades le long de lacs de montagne scintillants, excursions vers des points panoramiques comme le Gornergrat ou randonnées faciles avec des vues inoubliables : les expériences nature en Suisse sont variées et parfaitement adaptables aux groupes.



Tradition et culture : la Suisse allie tradition et modernité dans une diversité impressionnante. Zurich séduit par sa vieille ville historique, Montreux par son élégante promenade au bord du lac et Coire par ses ruelles séculaires. Parallèlement, des villages tels que Gruyères, Gstaad ou Zermatt invitent à la découverte avec leurs chalets en bois, leur culture alpine et leur artisanat régional. Les musées consacrés à la montagne, les stations thermales mondaines telles que Saint-Moritz et les sites emblématiques tels que le château de Chillon complètent chaque programme de groupe sur le plan culturel.



Gastronomie - Les plaisirs à la suisse : la Suisse est un paradis pour les gourmets. Gruyère épicé, fondue crémeuse, chocolat fondant ou spécialités régionales des Alpes : ici, les gourmets trouveront leur bonheur. De nombreuses manufactures, chocolateries et fromageries offrent un aperçu de l'artisanat qui a fait la renommée de la cuisine suisse. Ces expériences sont particulièrement adaptées aux groupes, car elles allient plaisir, tradition et joie de la découverte commune.