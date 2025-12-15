TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Découvrez la Suisse – Voyages en groupe avec we tours


La Suisse – un pays qui impressionne. Des Alpes majestueuses, des lacs scintillants, des villes charmantes et une combinaison de tradition et de modernité sans pareille en Europe.
Grâce à ses infrastructures bien développées, ses paysages uniques et son hospitalité chaleureuse et de grande qualité, la Suisse offre des conditions idéales pour tous types de voyages en groupe. Que vous recherchiez le confort, le plaisir ou l'activité, vous trouverez ici l'expérience qui convient à chaque groupe.


Rédigé par we tours le Lundi 15 Décembre 2025

Lac des Quatre Cantons © Shutterstock
Lac des Quatre Cantons © Shutterstock
Pourquoi la Suisse ?


Une nature alpine qui touche le cœur : les Alpes suisses fascinent les visiteurs depuis des siècles. Des imposants sommets de plus de 4 000 mètres comme le Cervin aux vastes vallées alpines verdoyantes, le paysage est un régal pour les sens. Promenades le long de lacs de montagne scintillants, excursions vers des points panoramiques comme le Gornergrat ou randonnées faciles avec des vues inoubliables : les expériences nature en Suisse sont variées et parfaitement adaptables aux groupes.

Tradition et culture : la Suisse allie tradition et modernité dans une diversité impressionnante. Zurich séduit par sa vieille ville historique, Montreux par son élégante promenade au bord du lac et Coire par ses ruelles séculaires. Parallèlement, des villages tels que Gruyères, Gstaad ou Zermatt invitent à la découverte avec leurs chalets en bois, leur culture alpine et leur artisanat régional. Les musées consacrés à la montagne, les stations thermales mondaines telles que Saint-Moritz et les sites emblématiques tels que le château de Chillon complètent chaque programme de groupe sur le plan culturel.

Gastronomie - Les plaisirs à la suisse : la Suisse est un paradis pour les gourmets. Gruyère épicé, fondue crémeuse, chocolat fondant ou spécialités régionales des Alpes : ici, les gourmets trouveront leur bonheur. De nombreuses manufactures, chocolateries et fromageries offrent un aperçu de l'artisanat qui a fait la renommée de la cuisine suisse. Ces expériences sont particulièrement adaptées aux groupes, car elles allient plaisir, tradition et joie de la découverte commune.

Bernina Express © Shutterstock
Bernina Express © Shutterstock

Découvrir la Suisse en train – des lignes ferroviaires légendaires


Glacier Express – le train rapide le plus lent du monde : entre Zermatt et Saint-Moritz, le Glacier Express traverse des gorges profondes, passe sur des viaducs imposants et longe des paysages montagneux intacts. De grandes fenêtres panoramiques permettent d'admirer les Alpes directement depuis le compartiment. Pour les groupes, ce voyage est synonyme de confort maximal, de vues spectaculaires et de délices culinaires à bord.

Bernina Express – le patrimoine mondial de l'UNESCO à traverser : la route qui traverse le col de la Bernina est considérée comme l'une des plus belles lignes ferroviaires du monde. Sans crémaillère, le train grimpe à plus de 2 200 mètres d'altitude. Des glaciers aux alpages jusqu'à Tirano en Italie, les groupes découvrent en une seule journée toute la diversité des Alpes.

Golden Pass Line – des lacs aux glaciers : entre Montreux et l'Oberland bernois, le train traverse des vignobles, longe des lacs cristallins et se dirige vers les sommets alpins. Une façon à la fois relaxante et impressionnante de découvrir la beauté de la Suisse. Ces voyages en train allient paysage, confort et expérience.

Bouquetin - Mont-Blanc © Shutterstock
Bouquetin - Mont-Blanc © Shutterstock

Activités de groupe


La Suisse offre une diversité exceptionnelle d'activités, parfaite pour des programmes de groupe variés :

• Voyages panoramiques avec des trains de montagne tels que le Gornergrat ou le Glacier 3000
• Visites guidées de Zurich, Coire, Montreux ou Zermatt
• Trajets en téléphériques et trains panoramiques
• Visites de chocolateries et fromageries avec dégustation
• Promenades au bord du lac, excursions en bateau et randonnées faciles
• Arrêts photo dans des lieux emblématiques, par exemple le Cervin ou la statue de Freddie Mercury

Les programmes peuvent être organisés de manière flexible, allant de détente et plaisir à dynamisme et activité.

Meilleure période pour voyager en groupe

La Suisse est une destination touristique tout au long de l'année :
• Au printemps et en été, lorsque les prairies de montagne sont en fleurs et que les villes sont pleines de vie
• En automne, lorsque l'air pur des montagnes et les couleurs vives offrent des conditions idéales pour les excursions
• L'hiver, lorsque les panoramas alpins enneigés, les marchés de Noël et les élégantes stations de sports d'hiver créent une atmosphère particulière

we tours – votre spécialiste des voyages de groupe en Suisse

Forts de nombreuses années d'expérience et d'une grande passion, nous planifions pour vos groupes des voyages sur mesure dans les plus belles régions de Suisse. Trains panoramiques, sites alpins incontournables, découvertes culturelles ou circuits gastronomiques : we tours connaît les trésors cachés, les meilleurs hébergements et les plus beaux itinéraires. Nous élaborons des programmes individuels, offrons un accompagnement personnalisé et veillons au bon déroulement du voyage afin que votre voyage en groupe soit une expérience inoubliable.
Coire © Shutterstock
Coire © Shutterstock

Exemples de voyages pour découvir la Suisse

Suisse – À toute vitesse à travers les Alpes

Plongez dans la splendeur des paysages alpins suisses en découvrant Davos et Coire, deux villes au charme montagnard authentique. En chemin, nous visitons Brigue, porte d’entrée vers le Valais, avant de rejoindre Zermatt au pied du majestueux Cervin. Ce voyage nous emmène à travers des panoramas spectaculaires à bord des trains légendaires, le Bernina Express et le Glacier Express, qui traversent certaines des régions les plus époustouantes de Suisse.




Suisse romande – Plaisir et idylle alpine

Découvrons ensemble les trésors uniques de la Suisse romande. Les versants verdoyants et les sommets enneigés des Alpes créent un panorama de rêve qui nous accompagne tout au long du voyage. À l'ombre des montagnes, des villes enchantées nous attendent pour nous faire découvrir la culture et l'excellente cuisine suisse.




Suisse – Trains légendaires de Suisse

À bord du Bernina Express et du Glacier Express, nous traversons des panoramas spectaculaires jusqu’à St. Moritz et Montreux, avant de rejoindre Zermatt au pied du majestueux Cervin. Une excursion inoubliable nous mène au Gornergrat, d’où s’ouvre une vue époustouante sur les sommets environnants. Ce voyage combine à merveille la découverte culturelle et l’émerveillement face à des paysages grandioses.




Découvrez la Suisse – Voyages en groupe avec we tours
Eric Triniez
Responsable commercial France

Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400

Site web : www.we-tours.com

Lu 287 fois

TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
