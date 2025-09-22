Explorez L’Europe – Nos meilleures ventes

Allemagne – Berlin & Potsdam, modernité et histoire

Séjour 5 jours / 4 nuits – Avion

Découverte de Berlin, ville vibrante aux multiples visages, puis de Potsdam, havre de verdure aux lacs scintillants et aux palais baroques enchanteurs.

À partir de 618 €



ALLEMAGNE – Lac de Constance, perle naturelle

Séjour 6 jours / 5 nuits – Autocar

Découvrez le lac de Constance, entre villes pittoresques, île fleurie de Mainau et majestueuses chutes du Rhin.

À partir de 844 €



ALLEMAGNE – Munich et les châteaux de Bavière

Séjour 5 jours / 4 nuits – Autocar

Munich, capitale bavaroise et porte d’entrée des plus somptueux châteaux : Nymphenburg, Neuschwanstein et Herrenchiemsee.

À partir de 508 €



ALLEMAGNE – Forêt Noire, chasse au trésor

Séjour 5 jours / 4 nuits – Autocar

Région authentique où nature et culture s’entremêlent. Panoramas verdoyants, villages typiques, traditions locales.

À partir de 498 €



ALLEMAGNE – Voyage à travers l’histoire

Séjour 8 jours / 7 nuits – Autocar

Heidelberg, Dresde, Berlin, Potsdam et Nuremberg – hauts lieux d’histoire.

À partir de 988 €