Explorez L’Europe – Nos meilleures ventes

Chez wetours, le “we” prend tout son sens. Spécialistes des voyages de groupe en Allemagne, en Europe et vers des destinations lointaines, nous imaginons des expériences authentiques, portées par le sens du détail et la passion du voyage. Main dans la main avec nos partenaires, nous construisons des relations durables et humaines. Notre équipe s'engage à chaque étape, avec réactivité, expertise et cœur.
Parce que le vrai voyage commence toujours à plusieurs. Rejoignez la communauté we tours.


Nos meilleures ventes

DITEX

Nous avons le plaisir de vous présenter une sélection de nos voyages les plus appréciés – de véritables bestsellers qui séduisent nos clients année après année.

Chaque circuit a été conçu avec soin afin d’offrir un équilibre harmonieux entre découvertes culturelles, paysages inoubliables et moments de convivialité en groupe.

Allemagne – Berlin & Potsdam, modernité et histoire
Séjour 5 jours / 4 nuits – Avion
Découverte de Berlin, ville vibrante aux multiples visages, puis de Potsdam, havre de verdure aux lacs scintillants et aux palais baroques enchanteurs.
À partir de 618 €

ALLEMAGNE – Lac de Constance, perle naturelle
Séjour 6 jours / 5 nuits – Autocar
Découvrez le lac de Constance, entre villes pittoresques, île fleurie de Mainau et majestueuses chutes du Rhin.
À partir de 844 €

ALLEMAGNE – Munich et les châteaux de Bavière
Séjour 5 jours / 4 nuits – Autocar
Munich, capitale bavaroise et porte d’entrée des plus somptueux châteaux : Nymphenburg, Neuschwanstein et Herrenchiemsee.
À partir de 508 €

ALLEMAGNE – Forêt Noire, chasse au trésor
Séjour 5 jours / 4 nuits – Autocar
Région authentique où nature et culture s’entremêlent. Panoramas verdoyants, villages typiques, traditions locales.
À partir de 498 €

ALLEMAGNE – Voyage à travers l’histoire
Séjour 8 jours / 7 nuits – Autocar
Heidelberg, Dresde, Berlin, Potsdam et Nuremberg – hauts lieux d’histoire.
À partir de 988 €

AUTRICHE – Tyrol, idylle montagnarde
Séjour 6 jours / 5 nuits – Autocar
Paysages alpins grandioses, cuisine authentique, villages pittoresques, hospitalité chaleureuse.
À partir de 628 €

AUTRICHE – Harmonie entre nature & culture
Circuit 7 jours/6 nuits – Autocar
De la majesté du Grossglockner à Vienne, Salzbourg et traditions tyroliennes.
À partir de 808 €

AUTRICHE – Pays de Salzbourg, symphonie des Alpes
Séjour 6 jours/5 nuits – Autocar
Montagnes, culture, Salzbourg, cuisine autrichienne.
À partir de 772 €

AUTRICHE – Tyrol, lacs scintillants et panoramas alpins
Séjour 6 jours/5 nuits – Autocar
Chiemsee, Wolfgangsee, Hallstatt, route du Grossglockner, Berchtesgaden.
À partir de 706 €

SUISSE – À toute vitesse à travers les Alpes
Séjour 5 jours/4 nuits – Autocar
Voyage avec le Bernina et le Glacier Express.
À partir de 698 €

SUISSE – Suisse Romande, plaisir et idylle alpin
Séjour 5 jours/4 nuits – Autocar
Gruyères, Zermatt, Léman, Mont Blanc.
À partir de 679 €

HOLLANDE – Splendeurs florales au pays des tulipes
Séjour 6 jours/5 nuits – Autocar
Tulipes, Keukenhof, Amsterdam, moulins, villages.
À partir de 892 €

DANEMARK – Hygge dans un archipel nordique
Circuit 8 jours/7 nuits – Autocar + Ferry
Îles du Danemark, châteaux, villes colorées, univers d’H.C. Andersen.
À partir de 1.420 €

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Prague & Bohême du Sud
Circuit 8 jours/7 nuits – Avion
Prague, paysages fluviaux, patrimoine médiéval et baroque.
À partir de 1.008 €

POLOGNE – Voyage découverte entre passé et présent
Circuit 7 jours/6 nuits – Autocar
Varsovie, Cracovie, Poznan, Wroclaw, Wieliczka, Auschwitz.
À partir de 828 €

La brochure détaillée présentant tous les voyages les plus vendus est disponible au téléchargement. Nous espérons que cette sélection éveillera votre curiosité et nous réjouissons de recevoir vos demandes et de vous accompagner dans l’organisation de votre prochain voyage.

Eric Triniez
Responsable commercial France

Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400

Site web : www.we-tours.com

instagram


