ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille

Des nouvelles destinations estivales


ITA Airways renforce son offre estivale 2026 vers Malaga, Valence et Marseille, tout en développant son réseau long-courrier et ses connexions avec le Royaume-Uni.


Rédigé par le Vendredi 19 Décembre 2025

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille - Depositphotos @zhukovsky
Aerticket
ITA Airways confirme l’ouverture des ventes pour ses nouvelles liaisons saisonnières au départ de Rome Fiumicino vers Malaga, Valence et Marseille, desservies du 1er juin au 30 septembre 2026.

Ces destinations, prisées pour leurs plages, leur patrimoine culturel et leur dynamisme urbain, s’adressent principalement aux voyageurs loisirs, mais elles offrent également des correspondances pratiques pour les clients en transit via Rome.

Grâce à ces nouvelles routes, la compagnie étend son offre méditerranéenne et facilite les voyages entre l’Italie et ces grandes villes européennes, tout en renforçant son hub de Rome Fiumicino.

La saison été 2026 verra ITA Airways desservir 17 aéroports italiens, offrant ainsi une connectivité accrue pour les liaisons nationales et internationales.

Horaires détaillés des liaisons

Rome Fiumicino – Malaga (AGP)
AZ 090 FCO 09h20 – AGP 12h00 / AZ 091 AGP 13h00 – FCO 15h25 (lun., mer., jeu.)
AZ 090 FCO 09h20 – AGP 12h00 / AZ 091 AGP 12h50 – FCO 15h15 (ven., dim.)
AZ 090 FCO 09h30 – AGP 12h10 / AZ 091 AGP 13h10 – FCO 15h35 (mar.)
AZ 090 FCO 09h40 – AGP 12h20 / AZ 091 AGP 13h10 – FCO 15h35 (sam.)

Rome Fiumicino – Valence (VLC)
AZ 094 FCO 14h30 – VLC 16h35 / AZ 095 VLC 17h25 – FCO 19h20 (quotidien)

Rome Fiumicino – Marseille (MRS)
AZ 336 FCO 17h00 – MRS 18h25 / AZ 337 MRS 19h15 – FCO 20h40 (quotidien)

Développements du réseau européen et long-courrier

Ces nouvelles liaisons viennent s’ajouter à d’autres optimisations du réseau pour l’été 2026. La compagnie renforce sa présence sur le marché britannique avec la reprise des vols Rome – Londres Heathrow, opérés deux fois par jour, tout en maintenant ses vols Milan Linate – London City à raison de 31 fréquences hebdomadaires.

En parallèle, ITA Airways inaugure une nouvelle liaison intercontinentale entre Rome Fiumicino et Houston, Texas, à partir du 1er mai 2026. Initialement assurée par trois vols par semaine en mai, cette liaison passera à cinq vols hebdomadaires de juin jusqu’au 24 octobre 2026. Houston devient ainsi la neuvième destination nord-américaine de la compagnie, consolidant son réseau long-courrier et sa stratégie de développement international.

Les billets pour toutes ces liaisons sont dès à présent disponibles sur le site ita-airways.com, via l’application ITA Airways et par l’ensemble des canaux de vente officiels de la compagnie.


ita airways, rome fiumicino
