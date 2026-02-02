"Je ne sais pas si vous dramatisez tant, car l’exemple pris par Madame la Sénatrice est le même sur la ligne entre La Réunion et Mayotte, qui enregistre 200 000 voyages chaque année.



Les usagers de la ligne nous disent que nous sommes chers, mais ce n’est pas vrai. Le niveau de taxation est extrêmement important. Le système est très contraint et, finalement, les compagnies aériennes ont assez peu de marge de manœuvre.



Ce ne sont pas les compagnies qui augmentent les prix. Nous avons un déficit de pédagogie en la matière. Si vous prenez la TSBA, qui a été triplée, son allocation ne revient pas à financer les infrastructures du secteur.



Dans le même temps, vous avez l’aéroport de Mayotte qui n’est pas du tout à la hauteur d’une île qui se développe. La piste s’enfonce et le terminal est très abîmé, " déplore Hugues Marchessaux.



Il est important de rappeler que le kérosène n’est, jusqu’à maintenant, pas taxé, contrairement au gazole ou à l’essence que les Français mettent dans leur voiture.



Enfin, il existe une exception notable, avec une forme de taxation ayant fait bondir le prix du carburant pour les compagnies aériennes aux… Antilles.



" Le prix de la tonne de kérosène y est soumis à un encadrement réglementaire extrêmement fort. En 2022, il a fortement augmenté (hausse de 15% des taxes sur le kérosène), pour permettre à la seule raffinerie de la région de pouvoir baisser le prix à la pompe.



Je veux bien que le transport aérien serve à financer les déplacements en mobylettes, mais on sort complètement de toute logique et sens des réalités, " peste Marc Rochet.



La vétusté des infrastructures aéroportuaire et le désengagement de l'Etat sont aussi des sujets primordiaux, que ce soit pour redynamiser l'aérien que l'économie de ces territoires.



Pour le président d’Aérogestion, il est temps de revenir sur cette "taxonite aiguë", comme l’ont fait des pays comme l’Allemagne ou encore la Suède, en baissant la fiscalité pesant sur ce moyen de transport.



Ce n’est pas tout, il appelle à une réforme urgente de LADOM (L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité).



" Son budget doit être renforcé par l’État, afin de permettre les déplacements des populations pour deux raisons particulières. La première : pour des raisons médicales.



Nous pourrions nous inspirer de ce que fait la Corse, mais sur un nouveau modèle, avec des billets aidés. Deuxièmement, il doit y avoir une aide aux populations sous coefficient familial ou statut social bien spécifique. Nous devons aider ceux qui ont besoin, et pas forcément tout le monde.



S’il faut une réforme de LADOM, les compagnies ne doivent pas être exemptées de cette réflexion. Elles doivent faire des efforts sur leurs coûts, qui sont très élevés, " tacle le dirigeant d'Aérogestion.