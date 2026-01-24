TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Mondial du Rhum 2026 change de date

Rendez-vous du 9 au 11 juin au Carreau du Temple à Paris


Initialement prévu en février 2026, le Mondial du Rhum se tiendra finalement du 9 au 11 juin 2026 au Carreau du Temple, à Paris. Pour sa 3ᵉ édition, l’événement mettra à l’honneur les "Terres et Territoires de Rhum" et réaffirme son ambition de faire du spiritourisme un levier de rayonnement culturel et touristique.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Le Mondial du Rhum change de date et se tiendra en juin 2026 à Paris - Depositphotos.com, @Jaromatik
Aer Lingus
Initialement programmé en février 2026, le Mondial du Rhum se tiendra finalement du 9 au 11 juin 2026 au Carreau du Temple, à Paris.

Un changement de calendrier annoncé comme urgent par les organisateurs, pour cette 3ᵉ édition qui entend confirmer son rôle de vitrine internationale de l’écosystème rhum et du spiritourisme.

Placée sous le thème "Terres et Territoires de Rhum", cette nouvelle édition mettra à l’honneur la culture, le patrimoine et les savoir-faire liés au rhum, tout en soulignant leur place croissante dans la dynamique du tourisme durable.

Une plateforme internationale au service des territoires

Le Mondial du Rhum se positionne comme une plateforme d’échanges et de co-construction réunissant producteurs, planteurs, institutions, entrepreneurs et collectivités.

L’événement entend également jouer un rôle moteur dans le rayonnement culturel et économique de l’écosystème rhum, en particulier pour les territoires d’Outre-mer, qui y trouvent une vitrine de premier plan.

Pour cette édition 2026, Haïti sera le pays invité d’honneur, mettant en lumière son histoire, ses terroirs et son savoir-faire rhumier. Une invitation qui s’inscrit dans la volonté du salon de valoriser la diversité des territoires producteurs et la richesse de leurs identités culturelles.

"Le Mondial du Rhum s’impose comme l’événement annuel incontournable pour découvrir et célébrer l’Écosystème Rhum mondial", souligne Patrick Loger, fondateur du Mondial du Rhum.

"Il permet à la France de faire rayonner ses savoir-faire au-delà des frontières hexagonales et contribue à l’ambition de faire de la France la première destination mondiale de tourisme durable d’ici 2030", ajoute-t-il.


Tags : outre mer, salon
