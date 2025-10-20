MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Le safari, emblème de la région, n’est plus seul en scène. Les exposants ont misé sur des offres thématiques, du suivi des migrations animales dans le Serengeti à la découverte des savoirs traditionnels masaïs à Majimoto.



L’hôtellerie urbaine suit la même tendance : certains établissements de Nairobi réinventent le concept de resort en ville, mariant design contemporain et proximité avec la nature, à l’image des hôtels situés face à la Karura Forest.