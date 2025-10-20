MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

À peine l’IFTM de Paris refermé, les professionnels du tourisme ont pris la direction de Nairobi découvrir un marché africain en pleine effervescence.
La capitale kényane a accueilli plus de 400 exposants venus d’Afrique et du monde entier, et quelque 6 500 visiteurs – tour-opérateurs, agences, institutionnels et médias spécialisés.
Si le Kenya tenait naturellement la vedette, ses voisins comme la Tanzanie, le Rwanda ou l’Ouganda ont profité de cette vitrine continentale pour séduire les marchés européens, dont la France.
Des expériences repensées entre nature et culture
Le safari, emblème de la région, n’est plus seul en scène. Les exposants ont misé sur des offres thématiques, du suivi des migrations animales dans le Serengeti à la découverte des savoirs traditionnels masaïs à Majimoto.
L’hôtellerie urbaine suit la même tendance : certains établissements de Nairobi réinventent le concept de resort en ville, mariant design contemporain et proximité avec la nature, à l’image des hôtels situés face à la Karura Forest.
La durabilité au cœur des débats
Les parcs quant à eux envisagent une hausse des droits d’entrée 15 à 20 %, afin de mieux financer la conservation et réguler la fréquentation.
L’exemple d’Ol Pejeta Conservancy illustre cette approche : la réserve protège des espèces emblématiques tout en impliquant les populations locales dans la gestion et la médiation touristique.
Une Afrique du tourisme plus unie et tournée vers l’avenir
En marge du salon, l’Africa Tourism Investment Forum a réuni investisseurs et décideurs publics autour de projets axés sur la durabilité. L’événement a mis en lumière la volonté croissante de coopération régionale, notamment avec la forte présence sud-africaine, "symbole d’un continent qui cherche à bâtir une offre commune plus cohérente et compétitive", selon le chargé de communication de Kenya Tourism Board (KTB), Kimutai Ngeno..
Avec 2,4 millions de visiteurs internationaux enregistrés en 2024, le pays vise 5,5 millions d’arrivées d’ici 2027, grâce notamment à de meilleures liaisons aériennes vers l’Europe.
