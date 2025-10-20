TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Le MKTE 2025 a eu lieu début octobre 2025


Du 1er au 3 octobre 2025, Nairobi a accueilli la 50ᵉ édition du Magical Kenya Travel Expo (MKTE). Entre diversification des offres, nouveaux partenariats régionaux et accent sur la durabilité, le salon se veut la vitrine des ambitions du Kenya en matière de tourisme.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

Assurever
À peine l’IFTM de Paris refermé, les professionnels du tourisme ont pris la direction de Nairobi découvrir un marché africain en pleine effervescence.

La capitale kényane a accueilli plus de 400 exposants venus d’Afrique et du monde entier, et quelque 6 500 visiteurs – tour-opérateurs, agences, institutionnels et médias spécialisés.

Si le Kenya tenait naturellement la vedette, ses voisins comme la Tanzanie, le Rwanda ou l’Ouganda ont profité de cette vitrine continentale pour séduire les marchés européens, dont la France.

Des expériences repensées entre nature et culture

Autres articles
Le safari, emblème de la région, n’est plus seul en scène. Les exposants ont misé sur des offres thématiques, du suivi des migrations animales dans le Serengeti à la découverte des savoirs traditionnels masaïs à Majimoto.

L’hôtellerie urbaine suit la même tendance : certains établissements de Nairobi réinventent le concept de resort en ville, mariant design contemporain et proximité avec la nature, à l’image des hôtels situés face à la Karura Forest.

La durabilité au cœur des débats

Les parcs quant à eux envisagent une hausse des droits d’entrée 15 à 20 %, afin de mieux financer la conservation et réguler la fréquentation.

L’exemple d’Ol Pejeta Conservancy illustre cette approche : la réserve protège des espèces emblématiques tout en impliquant les populations locales dans la gestion et la médiation touristique.


Une Afrique du tourisme plus unie et tournée vers l’avenir

En marge du salon, l’Africa Tourism Investment Forum a réuni investisseurs et décideurs publics autour de projets axés sur la durabilité. L’événement a mis en lumière la volonté croissante de coopération régionale, notamment avec la forte présence sud-africaine, "symbole d’un continent qui cherche à bâtir une offre commune plus cohérente et compétitive", selon le chargé de communication de Kenya Tourism Board (KTB), Kimutai Ngeno..

Avec 2,4 millions de visiteurs internationaux enregistrés en 2024, le pays vise 5,5 millions d’arrivées d’ici 2027, grâce notamment à de meilleures liaisons aériennes vers l’Europe.

Lu 171 fois

Tags : afrique, environnement, kenya, mkte, salon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 20 Octobre 2025 - 09:03 Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Samedi 18 Octobre 2025 - 03:00 Week-end dans le Kent : de Folkestone à Canterbury via LeShuttle

Brand News DestiMaG

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède
En plus d’un 3ème vol hebdomadaire, Quartier Libre propose cette saison des programmes inédits pour...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
AirMaG

AirMaG

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago
CruiseMaG

CruiseMaG

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
La Travel Tech

La Travel Tech

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes reprend du service

Le Panoramique des Dômes reprend du service
Production

Production

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias