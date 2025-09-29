TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Carton plein pour l'IFTM TourMaG Party !

Plus de 1000 inscrits à la soirée


La grande soirée de clôture de l'IFTM a tenu toutes ses promesses. L'IFTM TourMaG Party a fait salle comble pour fêter comme il se doit la fin du salon.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Plus de 1000 inscrits !

C'est du jamais vu depuis l'organisation de l'IFTM TourMaG Party. Organisé sur les quais de Seine, au cœur du prestigieux espace The Bridge, la soirée de clôture a fait salle comble.

L’IFTM TourMaG Party ne serait pas possible sans le soutien de ses partenaires et sponsors.

Cette année, l’Office de Tourisme de la République Dominicaine, destination à l’honneur sur le salon, ainsi qu’Euroairlines, les Îles Vierges Britanniques, Condor et Orange Travel, étaient à nos côtés pour célébrer cet événement exceptionnel.



© TourMaG
© TourMaG


Lu 606 fois

Tags : iftm, salon, tourmag
Notez
Mondial Tourisme
Dernières vidéos
Dernière heure

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

Carton plein pour l'IFTM TourMaG Party !

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Chartres (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
Partez en France

Partez en France

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias