Carton plein pour l'IFTM TourMaG Party !

Plus de 1000 inscrits !
C'est du jamais vu depuis l'organisation de l'IFTM TourMaG Party. Organisé sur les quais de Seine, au cœur du prestigieux espace The Bridge, la soirée de clôture a fait salle comble.
L’IFTM TourMaG Party ne serait pas possible sans le soutien de ses partenaires et sponsors.
Cette année, l’Office de Tourisme de la République Dominicaine, destination à l’honneur sur le salon, ainsi qu’Euroairlines, les Îles Vierges Britanniques, Condor et Orange Travel, étaient à nos côtés pour célébrer cet événement exceptionnel.
C'est du jamais vu depuis l'organisation de l'IFTM TourMaG Party. Organisé sur les quais de Seine, au cœur du prestigieux espace The Bridge, la soirée de clôture a fait salle comble.
L’IFTM TourMaG Party ne serait pas possible sans le soutien de ses partenaires et sponsors.
Cette année, l’Office de Tourisme de la République Dominicaine, destination à l’honneur sur le salon, ainsi qu’Euroairlines, les Îles Vierges Britanniques, Condor et Orange Travel, étaient à nos côtés pour célébrer cet événement exceptionnel.
Autres articles