Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

La récupération du CTA interviendra après validation du plan d’actions par l’Autorité, puis après sa mise en œuvre effective. Cette phase fera l’objet d’un suivi et d’évaluations, avec la possibilité d’ajustements si nécessaire.



Le cadre réglementaire prévoit un délai d’environ un mois pour se remettre en conformité.



Dans ce contexte, la remise en vol des avions dépendra du respect de ce calendrier.



Par ailleurs, la licence d’exploitation arrive à échéance le 31 janvier 2026, et l’activité est traditionnellement plus forte en fin d’année qu’au mois de janvier, ce qui exerce une pression économique importante,

Un plan d’action a été soumis à l’autorité française, qui a déjà rendu, en cette fin de semaine, un premier retour jugé non concluant. Plusieurs points doivent encore être approfondis et, à ce stade, la reprise des vols n’est pas à l’ordre du jour." nous a commenté Amine Tadjadit.Il appartient désormais à la compagnie de trouver rapidement une porte de sortie, sous peine de voir la situation se dégrader et d’entraîner la chute de l’entreprise.