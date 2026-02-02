TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
LuxTravelHub 2026 : un nouveau salon du tourisme se prépare au Luxembourg

65 exposants et 300 acheteurs qualifiés attendus le 19 mars 2026


La première édition de LuxTravelHub se tiendra, le 19 mars prochain, au Luxembourg. Ce nouveau rendez-vous B2B du tourisme s’adresse notamment aux agences de voyages (loisirs, affaires, MICE) et aux Travel Managers du Grand-Duché, de la Lorraine, de la Belgique et de l’Allemagne.


Rédigé par le Mardi 3 Février 2026

Le 19 mars 2026, se déroulera à Luxembourg, la première édition de LuxTravelHub, un nouvel événement B2B dédié aux acteurs du tourisme européen - DepositPhotos.com, Xantana
Agencia Catalana de Turisme
Le 19 mars 2026, Luxembourg accueillera un nouveau rendez-vous B2B du tourisme : le salon LuxTravelHub 2026, de 14h00 à minuit, chez Chouchou.

Cet événement, qualifié de "haut de gamme" dans un communiqué, a été "conçu comme un véritable hub de rencontres professionnelles" et s'adresse aux agences de voyages (loisirs, affaires, MICE), aux Travel Managers (corporate), ainsi qu’aux médias spécialisés B2B et B2C.

Ses organisateurs, à savoir l'agence Happy Monday, co-dirigée par Olivier Gordenne et Tamara De Angeli, souhaitent en faire "un point de rencontre stratégique pour les acteurs du voyage du Grand-Duché de Luxembourg, de la Lorraine, de la Belgique et de l’Allemagne.

Dans cet environnement à haut potentiel économique, LuxTravelHub se positionne comme une plateforme européenne de mise en relation, capable de répondre aux enjeux actuels du tourisme transfrontalier et à la demande croissante de collaborations interrégionales, au centre d’un territoire régulièrement classé parmi le Top 5 des régions les plus attractives".

Un concept "all inclusive"

Le salon accueillera 65 exposants et 300 acheteurs qualifiés, dans un format qui combine "rendez-vous d’affaires qualifiés, temps de networking premium et moments de convivialité, afin de maximiser les collaborations durables".

Un concept all inclusive "Food & Beverage" est prévu tout au long de la journée, de 14h à 20h. Dans ce même esprit, des navettes privées "Hop-on - Hop-off" reliant Chouchou, le parking P+R Bouillon et la gare de Luxembourg-Ville seront mises à disposition.

La soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale et festive, avec des temps de networking, un barbecue d’hiver et une dance party.

A noter, pour les sociétés intéressées, qu'une offre early booking de -15% est proposée aux futurs exposants jusqu’au 8 février 2026.

Des formules d’exposition « Carrés » ont également été pensées pour les structures plus petites, telles que les hôtels indépendants, musées, monuments ou offices locaux.

