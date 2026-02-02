LuxTravelHub 2026 : un nouveau salon du tourisme se prépare au Luxembourg

Le salon accueillera 65 exposants et 300 acheteurs qualifiés, dans un format qui combine " rendez-vous d’affaires qualifiés, temps de networking premium et moments de convivialité, afin de maximiser les collaborations durables ".



Un concept all inclusive "Food & Beverage" est prévu tout au long de la journée, de 14h à 20h. Dans ce même esprit, des navettes privées "Hop-on - Hop-off" reliant Chouchou, le parking P+R Bouillon et la gare de Luxembourg-Ville seront mises à disposition.



La soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale et festive, avec des temps de networking, un barbecue d’hiver et une dance party.



A noter, pour les sociétés intéressées, qu'une offre early booking de -15% est proposée aux futurs exposants jusqu’au 8 février 2026.



Des formules d’exposition « Carrés » ont également été pensées pour les structures plus petites, telles que les hôtels indépendants, musées, monuments ou offices locaux.