La Villa Pétrusse rouvre ses portes le 1er avril 2025

La Villa Pétrusse s'inscrit dans l'histoire architecturale de Luxembourg en rendant hommage à la Villa Baldauff, œuvre. Après cinq ans de restauration, l’hôtel a retrouvé son éclat d’antan grâce à des artisans locaux. Fresques, vitraux et papiers peints à la main ont été minutieusement restaurés, créant un dialogue harmonieux entre tradition et modernité.La conception intérieure, signée, mêle éléments historiques et mobilier contemporain sur mesure. Les œuvres d’art d’époque et les matériaux nobles côtoient des réagencements modernes pour offrir un cadre chaleureux et raffiné. Ce cadre intimiste, malgré ses volumes imposants, fait écho à une luxueuse demeure privée où chaque détail a été pensé pour offrir une