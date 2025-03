Villa Miraé ouvrira au Cap d’Antibes en 2025

incarne la quiétude et l’élégance discrète du Cap d’Antibes

l’eau scintillante et le ciel semblent se confondre

quête de douceur et de sobriété

a été entièrement repensée par Oscar Lucien Ono , de la Maison Numéro 20. L’architecture s’inspire des demeures provençales et s’intègre dans un cadre verdoyant au cœur du Cap d’Antibes. Chaque espace a été conçu avec des, parmi lesquels la pierre de Bourgogne, le bois sculpté, le lin naturel et le verre de Murano. Ces éléments sont accompagnés de fresques et mosaïques réalisées par des artisans. Selon les concepteurs, l’hôtel «».Lesassocient des touches artistiques à des nuances inspirées du soleil, de la mer et des jardins méditerranéens. La piscine occupe une place centrale dans l’établissement. Elle est présentée comme un espace propice à la détente, où «». La galerie d’entrée, les chambres et le restaurant gastronomique ont été aménagés selon une «», visant à éveiller les sens dans un environnement calme.