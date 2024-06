Marrakech : ouverture de la Villa Dar Dobra

Dar Dobra propose la réservation (minimum 2 nuits) de chacune de ses chambres et suites ou la privatisation de la totalité du lieu.



La Villa dispose d'une piscine de 18m, d'une salle de fitness, d'un terrain de pétanque, une table de ping pong et de salons extérieurs.



Ce nouveau palais confidentiel propose aussi des massages sur mesure, des leçons de yoga et bien sûr des cours de cuisine par Michèle La Porta.



Forte de plus de trente ans de succès dans l’élaboration de concepts culinaires healthy, Michèle La Porta propose en effet à ses hôtes de partager ses recettes élaborées à partir des cueillettes faites dans son potager.



Un service transport est organisé pour les golfeurs ou pour se rendre à la Medina de Marrakech.