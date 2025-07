Park Hyatt Marrakech : Franck Sibille nommé Directeur Général

son leadership inspirant, sa capacité à évoluer dans des environnements multiculturels complexes, et son expertise avérée en performance opérationnelle, gestion des revenus et excellence client

Professionnel aguerri de l’hôtellerie de luxe,a occupé de nombreux postes de direction chez Hyatt , de Hong Kong à Paris, en passant par Riyad. Il a ensuite: Grand Hyatt Barcelona, Villa Magna Madrid, Marbella Club et Puente Romano. Il a également travaillé pour Mandarin Oriental et Fairmont. Titulaire d’un DUT en Techniques de Commercialisation, il s’est formé en Gestion Hôtelière Internationale à l’Université de Denver., il est reconnu pour «».En tant que Directeur Général du Park Hyatt Marrakech , situé dans le domaine d’Al Maaden, il prend la direction d’un, doté d’un spa de 2 200 m², de plusieurs espaces de restauration et d’une offre événementielle. Il aura pour mission de «». Il continuera également à assumer ses fonctions de Vice-Président régional, accompagnant « la croissance du portefeuille et l’ouverture de nouveaux établissements » dans une région en expansion. Hyatt souligne qu’il incarne «», fondée sur «».