Hyatt : des résultats solides au premier trimestre 2025

Notre portefeuille de marques est fort, notre modèle économique est résilient, et notre capacité d’adaptation reste notre plus grand atout face à un marché changeant

Si les résultats du premier trimestre sont jugés « solides » par Mark Hoplamazian , PDG de Hyatt, celui-ci reconnaîtdes perspectives pour l’année complète, en raison d’un ralentissement desHyatt revoit ses perspectives pour l’année à venir avec plusieurs indicateurs financiers en hausse. Le groupe hôtelier anticipe désormais une croissance du RevPAR (revenu par chambre disponible) comprise entre, ainsi qu’une augmentation nette du nombre de chambres de 6 à 7 %.Son EBITDA ajusté est attendu entre. Par ailleurs, Hyatt table sur un flux de trésorerie disponible ajusté situé entre 450 et 500 millions de dollars, un chiffre qui exclut les coûts liés à l’acquisition en cours de Playa Hotels & Resorts La grande opération stratégique du moment reste ce projet de rachat. Hyatt a déjà levé près devia des émissions obligataires et un prêt syndiqué pour financer cette acquisition, et attend la finalisation des discussions pour la revente des actifs immobiliers associés.", a déclaré Mark Hoplamazian.