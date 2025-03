Hyatt dévoile un plan d'expansion ambitieux

Aujourd'hui, nous avons non seulement plus de 50 complexes hôteliers dans les îles espagnoles des Canaries et des Baléares, en Grèce et en Bulgarie, mais nous avons également une forte présence de la marque dans d'autres destinations de vacances européennes

L'intégration de plus de 1 000 hôtels Mr & Mrs Smith dans le programme World of Hyatt offre aux membres non seulement un plus large éventail de destinations, mais aussi une plus grande sélection d'expériences où ils peuvent gagner ou échanger des points

Parmi les, on trouve le Sarena de Muro à Majorque, l'Alua Soul Sunny Beach Resort en Bulgarie, et le Kampos Hotel sur l'île grecque de Paros. D'autres projets incluent le Hyatt Regency Zadar en Croatie, le Hyatt Centric Reims en France, et l'Andaz Lisbon au Portugal. Manuel Melenchon a souligné : "."Hyatt a également annoncé que plusfont désormais partie du programme de fidélité World of Hyatt. Parmi les 400 derniers ajouts, plus deAimee Hodgkin, directrice des partenariats avec les hôtels et les villas chez Mr & Mrs Smith, a commenté : "."