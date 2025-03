Hyatt réorganise sa direction pour renforcer ses marques

Ces changements au sein de l'équipe dirigeante s'inscrivent dans la stratégie de Hyatt visant à adopter une approche davantage axée sur ses marques. L'objectif est de mieux répondre aux besoins différenciés des clients, des propriétaires et des promoteurs dans le cadre de cinq portefeuilles de marques distincts : Lifestyle, Luxury, Inclusive, Classics et Essentials.



Cette réorganisation intervient dans un contexte d'évolution du secteur hôtelier et de la demande des consommateurs. En se concentrant sur des portefeuilles de marques spécifiques, Hyatt cherche à offrir des expériences plus ciblées et à renforcer sa position sur différents segments du marché.



La nomination de Marc Jacheet, avec son expérience dans le secteur du luxe, souligne l'importance accordée par Hyatt au développement de son offre haut de gamme en Europe, Afrique et Moyen-Orient. La promotion de Javier Águila au poste de Chief Growth Officer témoigne de la volonté du groupe de poursuivre son expansion mondiale de manière stratégique.



Le nouveau rôle de Jim Chu en tant que Responsable des relations avec les propriétaires met en évidence l'importance que Hyatt accorde à ses partenaires et à la gestion de son réseau d'établissements. Cette fonction dédiée vise à renforcer les liens avec les propriétaires et à soutenir le développement du groupe.