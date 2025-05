Hyatt ouvre son premier hôtel en Croatie

En tant que premier établissement d’une marque Hyatt en Croatie, cette ouverture confirme notre volonté de nous développer dans des destinations prisées par nos clients et les membres du programme World of Hyatt

Hyatt Regency Zadar est l’endroit idéal pour vivre des moments de détente sans effort et célébrer des instants inoubliables

Hyatt marque une étape importante dans son développement européen avec l’inauguration du Hyatt Regency Zadar., des parcs nationaux, de l’aéroport et de monuments emblématiques tels que le forum romain ou l’église Saint-Donat, l’hôtel offre une base idéale pour explorer la région., souligne : «. »Le Hyatt Regency Zadar se distingue par un design mêlant architecture historique et touches contemporaines, avec des vues sur la mer et une atmosphère méditerranéenne. L’établissement propose, décorées dans des tons évoquant les couchers de soleil de Zadar, avec des équipements modernes tels que des télévisions connectées de 65 pouces et une connexion Wi-Fi haut débit.La dimension événementielle est également centrale. L’hôtel dispose de plus de, ainsi que plusieurs salons et zones d’accueil pour des réunions professionnelles ou des événements privés. Le directeur général de l’hôtel,, indique : «. »