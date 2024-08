Vacances en Croatie - FAQ pour Agents de Voyages

Les monuments historiques

Les expériences culturelles

Les panoramas à admirer

Les activités modernes

: héritage romain, construit au 3ème siècle et situé au cœur de Split, on y retrouve des éléments atypiques comme un sphynx et des colonnes importées d’Egypte.: érigé par les Romains au premier siècle, il est impressionnant par sa taille et est assez bien conservé. De nombreux événements culturels y ont lieu tout au long de l’année. Dubrovnik : cette ville, qui a gagné en célébrité grâce à la série GOT, regorge de trésors historiques et architecturaux. Les touristes peuvent y admirer ses 2 km de remparts, sa cathédrale, l’imposante Fontaine d'Onofrio, le palais Sponza aux styles Renaissance et Gothique, le Fort Minčeta, l’église Saint-Blaise...: elle se trouve à Zagreb et offre un décor unique grâce à son style néo-gothique, ses sublimes vitraux, ses importantes toiles religieuses et sa nef pouvant accueillir 5 000 fidèles.: il s’agit d’un complexe épiscopal bien préservé. Les visiteurs peuvent y découvrir la basilique, la sacristie et le baptistère.: construite par les Vénitiens au 16ème siècle, elle constitue un système défensif marin des plus impénétrables. Actuellement, elle ne se visite que par bateau.: il est célèbre pour ses cascades spectaculaires, ses lacs turquoise en terrasses et sa biodiversité riche, faisant de lui l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques du pays.- Assister au, qui a lieu entre janvier et février, et dont les festivités se déroulent dans toutes les villes. Les représentations de Rijeka sont les plus populaires. Il ne faut surtout pas manquer cette tradition médiévale !- Découvrir la, une célébration inscrite au patrimoine de l’Unesco et qui donne l’occasion de voir des costumes traditionnels, des concerts et de beaux feux d’artifice à Dubrovnik.- Aller auou à celui de la Vieille-ville de Split afin de s’y imbiber de la culture croate et d’acheter des produits artisanaux.- Se délecter des délices de la Croatie, comme le štrukli sa sirom (une sorte de pâtes au fromage), le crni rižot (risotto à l’encre de sèche), les sarmas (des feuilles de chou farcies), le brudet (un plat de poisson)...- La Croatie compteet une pluralité de parcs naturels. Fascinants par leur beauté, une faune unique s’y épanouit. Les voyageurs peuvent y croiser des mouflons, des loups, des ours ou encore des lynx. Parmi ces endroits enchanteurs, il y a classé comme patrimoine de l’Unesco et comptant 16 lacs et de nombreuses chutes d'eau impressionnantes.- En Dalmatie du Nord,composé de plus de 140 îles dont certaines sont protégées, constitue un lieu paradisiaque.- A Brac,qui s’étend dans la mer Adriatique, attire les touristes grâce à ses eaux transparentes, son fond marin exceptionnel ainsi que ses belles criques isolées.- Visiter les. Ce dernier se trouve à Split.- S’aventurer dans leet plonger dans le - Faire du shopping àà Zagreb, à, à