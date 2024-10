Vacances en Australie - FAQ pour Agents de Voyages

Les incontournables historiques et culturels

: mondialement célèbre, ce haut-lieu du lyrisme qui abrite 3 théâtres et un forecourt, se découvre lors d’une visite guidée, ou encore mieux, en assistant à une représentation. Il borde les rives de la Baie de Sydney. Sydney Harbour Bridge : reliant le centre-ville au nord de Sydney, ce pont iconique, à la forme arquée, est considéré comme le plus large du monde. Il est possible de le traverser à bord d’un véhicule, à vélo ou à pied, après avoir monté 1 332 marches.: situé à Melbourne, il rend hommage aux personnes décédées durant la Première Guerre mondiale.: dépassant de moins de 10 mètres la tour Eiffel, cette tour de 309 mètres comprend une plateforme d’observation offrant une vue unique sur la ville.- Rencontrer la communauté aborigène de Red Center ou d’Uluru pour vivre une immersion dans ses traditions, apprendre le dot painting et découvrir comment ce peuple survivait dans le Bush.- En septembre, assister auqui se déroule à Alice Springs. Cet évènement annuel est le plus ancien des festivals aborigènes.- Savourer la gastronomie australienne et ses influences britanniques en goûtant àmais également àLes amateurs de sucrés apprécieront le: le plus gros rocher du monde vaut le détour, même s’il est désormais interdit de l’escalader afin de le préserver. La plus grande barrière de corail au monde : elle est composée de plus de 2 000 variétés de coraux, de nombreux poissons tropicaux et de divers autres spécimens marins. Il est possible d’y accéder à partir de diverses villes de la côte du Queensland.: la plus ancienne forêt tropicale au monde possède une énergie ancestrale unique. Aussi verdoyante qu’humide, elle constitue un terrain de choix pour une faune et une flore exceptionnelles.: c’est au sud-ouest d'Adélaïde que les touristes peuvent voir les kangourous, le tamar wallibi, le bandicoot, le koala, le varan de Rosenberg, l’ornithorynque, le lion de mer...: le farniente s’apprécie sur les rives de Whitehaven à Queensland, de Bondi Beach à Sydney, de la plage de Hyams au sud de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Baie de Wineglass en Tasmanie, de Lucky Bay dans le parc national du Cap Le Grand...: il est conseillé de visiter et de profiter de dégustations de vin dans des domaines comme ceux de Hunter Valley, de Barossa Valley ou encore de Yarra Valley.- Assister à- Aller àet/ou s’imprégner de l’univers du parc à thème- Flâner entre les rayons des boutiques de, deà Sidney ou de