Vacances en Irlande - FAQ pour Agents de Voyages

Les visites historiques et culturelles

Les expériences culturelles

Les panoramas à admirer

Les activités modernes et les divertissements

: construit au 13ème siècle, il a symbolisé la domination britannique en Irlande jusqu’en 1922.: 24 hectares de jardins entourent cette demeure médiévale romantique, dont les visiteurs viennent embrasser les pierres en raison d’une légende racontant qu’elles octroient le don de persuasion et d’éloquence.: située à Dublin et profitant d’une superbe architecture gothique, cette église anglicane se trouve, selon les croyances populaires , à proximité du puits où Saint Patrick aurait baptisé les païens Irlandais, les convertissant au christianisme.: lieu d’enfermement et d’exécution de certaines figures de la résistance irlandaise. Il est intéressant de découvrir le musée qu’elle abrite aujourd’hui et d’en savoir plus sur son histoire glaçante.: retraçant 3 siècles de l’histoire irlandaise et se focalisant sur l’émigration, cet écomusée en plein air vaut le détour.: il s’agit du plus ancien phare d’Europe et de l’Irlande, un pays d’ailleurs connu pour ses nombreux phares. Vieux de 800 ans, il se trouve dans le comté Wexford. Ses maisons de gardiens ont été transformées en musée.· Les chrétiens fêtent leur Saint Patron, le 17 mars. Les voyageurs séjournant en Irlande à cette période ne devront pas rater la parade en l’honneur deet les Irlandais habillés en vert (en référence au leprechaun) et portant un trèfle sur le torse.· Visiter la Guinness Storehouse pour en savoir plus sur les secrets de fabrication de la célèbre bière irlandaise.· Passer sa soirée dans un (ou plusieurs)· Assister à un· Le, ou l’irish stew, est un ragoût de viande authentique que tout touriste devrait goûter. Il y a aussi le, une galette de pommes de terre et leun plat à base de saucisses accompagnées d’une purée de pommes de terre. En dessert, il est conseillé de goûter La Chaussée des Géants : classée comme patrimoine de l’Unesco, cette formation volcanique de l’Irlande du Nord, est formée par 40 000 colonnes de basalte. Leur aspect fascinant a donné lieu à divers mythes et légendes.: surplombant le bassin Atlantique du haut de leurs 214 mètres et s’étendant sur 8 km, elles offrent un sublime paysage et elles abritent une grande variété ornithologique.: lors de vacances en Irlande, il serait dommage de ne pas profiter des plus belles aires de baignade de l’île. Nous recommandons: le parc National du Connemara et la Wexford Wildfowl Reserve font partie de ces lieux qui reconnectent le touriste avec la nature et lui permettent de découvrir une biodiversité unique.· Visiter les, tels que Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, Le Monde de Narnia…· Lâcher prise dans les toboggans et autres structures gonflables de, sur le lac Lough Ree. · Faire duà St. Stephen’s Green Shopping Centre à Dublin, à Victoria Square Shopping Centre à Belfast, à Mahon Point Shopping Centre à Cork, à Eyre Square Centre à Galway...