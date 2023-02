Cinq nouvelles raisons de (re)découvrir l'Irlande du Nord en 2023

2. Belfast, ville du Titanic

Le Titanic sera encore plus présent à Belfast en 2023 !Avec « Dream Pursuit » comme nouveau thème, l’attraction Titanic Belfast a fermé ses portes en janvier et février 2023 pour la première rénovation majeure depuis son ouverture en 2012. Avec ce lifting, le but est d'offrir une expérience visiteur encore plus riche et émotionnelle pour les visiteurs.Le musée Titanic Belfast est aujourd’hui une attraction incontournable pour tout voyageur.Autour du musée, il est également possible de visiter l'ancienne station de pompage du navire, qui vient d'être transformée en distillerie. Ce nouveau lieu insolite et unique conserve des machines d'origine et des éléments historiques. Titanic Distillers y produira et embouteillera ses produits et les visiteurs pourront étoffer leurs connaissances sur la tradition du whiskey à Belfast.