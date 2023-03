Légendes, symboles et coutumes d'Irlande du Nord

3. Dans les pas de St Patrick

Avec des fêtes célébrées en son nom le 17 mars, et des pèlerins venus du monde entier pour retracer son parcours, voici la terre qui a fait de St Patrick une légende.Adolescent, St Patrick a été capturé au Pays de Galles et emmené en Irlande pour travailler comme esclave et garder les moutons sur le mont Slemish, dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord. Il a passé six années difficiles sur ces pentes couvertes de bruyères, avec pour seule compagnie des moutons. Au bout de ces six ans, Patrick réussit à échapper à son maître et à regagner la Grande Bretagne. Selon la légende, c’est dans un rêve qu’il eut la révélation qu’un navire l’attendait pour l’y ramener. Selon Patrick lui-même, il eut ensuite un autre rêve d’une importance fondamentale, dans lequel la Voix de l’Irlande lui demanda d’y retourner en tant que missionnaire chrétien. D’après des témoignages, il se rendit en France pour y poursuivre des études et devenir missionnaire au monastère d’Auxerre, avant d’être ordonné prêtre. En 432, devenu évêque et portant le nom de Patricius, il fut alors envoyé par le Pape en Irlande afin de prendre le relais d’un précédent missionnaire. Son œuvre d’évangélisation fut considérable selon les historiens, et le gros de cette œuvre s’effectua en Ulster, en particulier à Downpatrick, qui était à l’époque le siège des Rois d’Ulster.En 130 après JC, Downpatrick a assuré sa place dans l'histoire lorsque le célèbre érudit grec Ptolémée l'a classée comme une ville remarquable en Irlande. Depuis, cependant, il est connu pour être le dernier lieu de repos de St Patrick. Son corps repose sous la pierre commémorative dans le parc de la cathédrale de Down. Non loin de là, le Centre Saint Patrick met en lumière l'arrivée du christianisme en Irlande, reflétant la vie de Patrick à travers sa captivité, son esclavage et son ascension vers la sainteté.L’héritage de St Patrick est visible en Irlande et sur tout l’île d’Irlande ; plus d’informations sur ce site