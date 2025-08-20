TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

A la découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon avec HDE Voyages

"Voyage en France", série de l'été de TourMaG


Qui de mieux placés que les réceptifs français pour nous parler de leur région ? Alors que la vente de la France progresse dans les agences de voyages, TourMaG a décidé de donner la parole à plusieurs d'entre eux, tout au long de l'été 2025. Aujourd'hui, nous nous éloignons de la métropole pour parler de... Saint-Pierre-et-Miquelon, avec Patricia Detcheverry, directrice de HDE Voyages.


Rédigé par le Mercredi 20 Août 2025

Trop longtemps, les visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre. Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent - Photo : Depositphotos.com, Danny Kronstrom
Trop longtemps, les visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre. Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent - Photo : Depositphotos.com, Danny Kronstrom
CroisiEurope
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?

Patricia Detcheverry : Ce qui est particulièrement enchanteur à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est sans aucun doute le contact direct et constant avec la nature.

Les éléments, comme le vent et les marées, règlent très souvent ce qu’on fait, où l'on va et par quels moyens.

Ce respect des forces environnementales fait des habitants des gens déterminés mais adaptables tandis que leur insularité garantit un accueil hors pair aux visiteurs. Ce qui peut être aussi très intéressant c’est la proximité de l’île de Terre-Neuve et donc du Canada et la possibilité d’y effectuer une visite.

TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter Saint-Pierre-et-Miquelon et pourquoi ?

Patricia Detcheverry : Considérant les canicules qui affligent désormais nos pays l’été, on peut sans nul doute affirmer que la saison estivale est sans doute très propice au tourisme. Chez nous, la fraîcheur est garantie !

Ceci dit, l’automne (jusqu’à la fin octobre) est une saison très intéressante. La météo est généralement très clémente, les couleurs changent, l’air est plus limpide encore et c’est la saison des myrtilles (ici on dit « bleuets »).

TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?

Patricia Detcheverry : Miquelon, sans aucun doute. Trop longtemps nos visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre.

Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent et offre de nombreuses possibilités de randonnées ou de simples promenades.

Son rythme de vie offre par ailleurs, et ce n’est pas rien, la possibilité de se déconnecter complètement du quotidien.

Lire aussi : HDE Voyages : Saint-Pierre-et-Miquelon, porte d'entrée de l'Est canadien 🔑

Autres articles
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?

Patricia Detcheverry : Le Colombier, minuscule îlot tout à côté de Saint-Pierre, abrite une des plus grandes colonies de macareux.

Migratoires, ils arrivent tous les printemps, aux alentours du mois de mai et repartent à l’automne et offrent un merveilleux spectacle.

TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?

Patricia Detcheverry : Pour les gens qui aiment la randonnée, à Saint-Pierre on peut partir en pleine nature et bivouaquer une nuit dans un teepee.

TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?

Patricia Detcheverry : Une hôtelière de Miquelon offre un parcours gourmand qui est devenu un incontournable : les participants se retrouvent à l’auberge où ils découvrent le patrimoine acadien de leur hôtesse et partagent un repas de spécialités locales.

En après-midi, ils font une visite guidée de Miquelon avec des arrêts chez des producteurs locaux et dans des sites qu’ils n’auraient pas l’occasion de découvrir autrement.

Françoise Enguehard et Patricia Detchevery - Photo : HDE Voyages
Françoise Enguehard et Patricia Detchevery - Photo : HDE Voyages
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?

Patricia Detcheverry : Le homard abonde à Saint-Pierre-et-Miquelon, il ne faut pas le manquer. Il est délicieux, peu importe le plat !

TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?

Patricia Detcheverry : À Saint-Pierre, c’est La Fête Basque qui a lieu tous les étés durant la deuxième moitié du mois d’août et qui célèbre le patrimoine basque de l’archipel par des chants, danses, tournoi de pelote basque et jeux de force.

À Miquelon, on ne doit pas manquer le Festival des fruits de mer qui se déroule un dimanche d’août également. Cuisinières et cuisiniers locaux offrent aux convives une multitude de plats qui illustrent bien la richesse et la diversité des produits de la mer.

Lire aussi : Quand Trump et Wauquiez dopent le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon

Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.


Lu 648 fois

Tags : hde voyages, saint pierre et miquelon, seriefranceete2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 20 Août 2025 - 15:56 Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Mercredi 20 Août 2025 - 15:37 Explore Cognac dévoile dix nouvelles expériences touristiques estivales

TourMaG

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet
Partez en France

Partez en France

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Avec "Sail &amp; Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias