A la découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon avec HDE Voyages

Ce qui est particulièrement enchanteur à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est sans aucun doute le contact direct et constant avec la nature.



Les éléments, comme le vent et les marées, règlent très souvent ce qu’on fait, où l'on va et par quels moyens.



Ce respect des forces environnementales fait des habitants des gens déterminés mais adaptables tandis que leur insularité garantit un accueil hors pair aux visiteurs. Ce qui peut être aussi très intéressant c’est la proximité de l’île de Terre-Neuve et donc du Canada et la possibilité d’y effectuer une visite.

Considérant les canicules qui affligent désormais nos pays l’été, on peut sans nul doute affirmer que la saison estivale est sans doute très propice au tourisme. Chez nous, la fraîcheur est garantie !



Ceci dit, l’automne (jusqu’à la fin octobre) est une saison très intéressante. La météo est généralement très clémente, les couleurs changent, l’air est plus limpide encore et c’est la saison des myrtilles (ici on dit « bleuets »).

Miquelon, sans aucun doute. Trop longtemps nos visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre.



Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent et offre de nombreuses possibilités de randonnées ou de simples promenades.



Son rythme de vie offre par ailleurs, et ce n’est pas rien, la possibilité de se déconnecter complètement du quotidien.