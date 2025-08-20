A la découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon avec HDE Voyages

Trop longtemps, les visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre. Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent - Photo : Depositphotos.com, Danny Kronstrom
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?
Patricia Detcheverry : Ce qui est particulièrement enchanteur à Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est sans aucun doute le contact direct et constant avec la nature.
Les éléments, comme le vent et les marées, règlent très souvent ce qu’on fait, où l'on va et par quels moyens.
Ce respect des forces environnementales fait des habitants des gens déterminés mais adaptables tandis que leur insularité garantit un accueil hors pair aux visiteurs. Ce qui peut être aussi très intéressant c’est la proximité de l’île de Terre-Neuve et donc du Canada et la possibilité d’y effectuer une visite.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter Saint-Pierre-et-Miquelon et pourquoi ?
Patricia Detcheverry : Considérant les canicules qui affligent désormais nos pays l’été, on peut sans nul doute affirmer que la saison estivale est sans doute très propice au tourisme. Chez nous, la fraîcheur est garantie !
Ceci dit, l’automne (jusqu’à la fin octobre) est une saison très intéressante. La météo est généralement très clémente, les couleurs changent, l’air est plus limpide encore et c’est la saison des myrtilles (ici on dit « bleuets »).
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Patricia Detcheverry : Miquelon, sans aucun doute. Trop longtemps nos visiteurs se sont cantonnés à l’île de Saint-Pierre.
Or, l’île de Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande, le paysage y est complètement différent et offre de nombreuses possibilités de randonnées ou de simples promenades.
Son rythme de vie offre par ailleurs, et ce n’est pas rien, la possibilité de se déconnecter complètement du quotidien.
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s'il ne figure pas (encore) dans les guides ?
Patricia Detcheverry : Le Colombier, minuscule îlot tout à côté de Saint-Pierre, abrite une des plus grandes colonies de macareux.
Migratoires, ils arrivent tous les printemps, aux alentours du mois de mai et repartent à l’automne et offrent un merveilleux spectacle.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?
Patricia Detcheverry : Pour les gens qui aiment la randonnée, à Saint-Pierre on peut partir en pleine nature et bivouaquer une nuit dans un teepee.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Patricia Detcheverry : Une hôtelière de Miquelon offre un parcours gourmand qui est devenu un incontournable : les participants se retrouvent à l’auberge où ils découvrent le patrimoine acadien de leur hôtesse et partagent un repas de spécialités locales.
En après-midi, ils font une visite guidée de Miquelon avec des arrêts chez des producteurs locaux et dans des sites qu’ils n’auraient pas l’occasion de découvrir autrement.
Lire aussi : Quand Trump et Wauquiez dopent le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon
